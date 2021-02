Avec un visage renouvelé. Citroën C3 Aircross met à jour son style et sa technologie

Le plus petit des multisegments à double chevron, le Citroën C3 Aircross, vient de recevoir sa mise à jour de mi-vie habituelle, centrée non seulement sur le design le plus moderne et attrayant, mais aussi sur plus de confort et de technologie. Disponible chez les concessionnaires à partir de juin de cette année.

Gardant la silhouette déjà connue, la Citroën C3 Aircross désormais rénovée s’annonce, avec une nouvelle partie avant, plus expressive, inspirée de celle du concept CXPERIENCE et déjà lancée dans la nouvelle C3.

Parmi les nouveautés, une nouvelle signature lumineuse avant, un double chevron s’étendant vers les projecteurs LED, une nouvelle calandre et une protection inférieure. Tout, contribuant à une augmentation de la perception de la hauteur au sol.

La Citroën C3 Aircross rénovée présente la plus grande nouveauté dans la partie avant

Invitant, comme le reste des frères, la personnalisation, le nouveau C3 Aircross offre un total de sept couleurs extérieures, quatre packs de couleurs, deux options de couleur pour le toit et de nouvelles roues de 16 « et 17 ». Les deux sont disponibles avec une finition brillante ou plein noir.

Dans le cas de l’habitacle, qui est également en cours de rénovation, se démarquent les nouveaux sièges Advanced Comfort, créés en première sur les C4 Cactus et C5 Aircross, auxquels on retrouve également la modularité bien connue, garantie par une banquette arrière coulissante et un passager. siège à dossier entièrement rabattable, en plus d’une capacité de charge variant entre 410 et 1 289 litres.

En plus de ces qualités, la promesse d’une grande luminosité dans l’habitacle, assurée grâce à un toit vitré panoramique.

Un tableau de bord rénové

Haute technologie

Pour le reste et toujours en pensant au bien-être à bord, un nouvel écran tactile de plus grandes dimensions, de 9 ″, qui est aussi une passerelle pour des fonctionnalités telles que Citroën Connect Nav ou Mirror Screen, compatible avec Android Auto et Apple Car Play .

Toujours dans le chapitre technologie, un total de cinq systèmes de confort, en plus de 12 technologies d’aide à la conduite, telles que l’affichage tête haute couleur, la reconnaissance des panneaux de signalisation de vitesse et de recommandation, le système de sécurité active Frein et l’allumage automatique des feux. Mais aussi et en option, le Park Assist et la caméra de stationnement avec Top Rear Vision.

Sièges Advanced Comfort

Enfin et justifiant les ambitions offroad, la présence, dans le petit crossover français, du fameux système Grip Control avec Hill Descent Assist.

Moteurs sans modifications

Passant aux moteurs, la Citroën C3 Aircross renouvelée reste disponible avec une gamme de moteurs diesel PureTech essence et BlueHDi. Parmi lesquels, deux PureTech 110 CVM6 et 130 EAT6, s’ajoutant à deux BlueHDi 110 CVM6 et 120 EAT6.

Pour le savoir, seuls les prix du C3 Aircross renouvelé restent.

La mise à jour Citroën C3 Aircross n’a apporté aucun changement de moteur

