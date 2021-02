Avec un V6 hybride de 700 ch. Est-ce la nouvelle Ferrari 486?

Texte: Carlos Moura

Ferrari développera une nouvelle supercar, équipée d’un moteur V6 hybride de 700 ch, qui devrait occuper une place dans la gamme de la marque Cavallino Rampante entre la SF90 Stradale et Portofino. Est-ce le 486?

Ferrari a annoncé en 2018 le lancement d’un modèle électrifié, équipé d’un moteur V6 hybride. Selon Car, qui cite des sources non identifiées, le nouveau modèle pourrait porter le nom de code interne F171 et recevra un bloc biturbo V6 de 3,0 litres et un moteur électrique monté en parallèle. La puissance combinée peut dépasser 700 ch, dont 110 ch du moteur électrique.

Comme elle est montée en ligne (parallèle) avec le moteur, la nouvelle Ferrari peut avoir une propulsion arrière et une autonomie en mode électrique entre 24 et 32 ​​kilomètres.

La nouvelle Ferrari avec un moteur V6 hybride de 700 ch a déjà été « récupérée » par GabetzSpyUnit

Sur la base de ces valeurs, le nouveau F171 occupera une place entre les 986 ch du SF90 Stradale et les 592 ch du Portofino. Les rumeurs suggèrent que Ferrari positionnera le V6 hybride dans son offre intermédiaire, bien qu’il soit peu probable qu’il soit commercialisé sous le nom de Dino. Les désignations ont fait l’objet de discussions parmi les fans de Ferrari et certaines des suggestions les plus récentes pointent vers une hypothétique désignation 486.

Les normes d’émissions européennes devenant plus exigeantes en Europe, un moteur à combustion plus petit avec assistance électrique pourrait être le seul moyen pour les supercars de survivre à l’avenir.

La même «formule» devrait être appliquée au SUV Purosangue, mais il ne faut pas attendre longtemps pour voir les spécifications complètes. En effet, les soi-disant 486 et Purosangue devraient être officiellement présentés plus tard cette année.

