Avec un nouveau film Karate Kid, Sony a dévoilé ses prochaines sorties en salles

Le studio auquel appartiennent les droits d’image de homme araignée a dévoilé tout ce qui s’en vient sur grand écran.

© GettyTony Vinciquerra, président de Sony Pictures.

Il reste un peu plus de trois mois à 2022 et certains réfléchissent déjà à ce que sera la prochaine saison de premières de films. Entre eux, images sony, qui a dévoilé cette semaine tout ce qu’il prépare pour l’avenir sur grand écran sous sa signature. Rappelons que, parmi ses marques les plus importantes, certains personnages de merveille qui n’appartiennent pas à Disney mais avec lesquels ils ont conclu des accords pour faire partie du Univers cinématographique Marvel (MCU).

L’une des plus grosses sorties du calendrier 2023-2024 sera un nouveau film de Karate Kid. La franchise avait tenté d’avoir sa renaissance aux mains de Jaden Smith en tant que protagoniste et Jackie Chan en tant qu’entraîneur. Mais ce n’est que Youtube première cobra kai qui a donné une autre vie à cette saga qui ajoutera un nouveau film qui arrivera le 7 juin 2024 qui n’a toujours pas de réalisateur ni de protagonistes définis.

Quoi d’autre? Ils travaillent actuellement sur un long métrage sans titre sur Véritable hantisele premier exorcisme diffusé à la télévision, qui arrivera le premier week-end de l’année prochaine, le 6 janvier 2023 (même week-end où Babylone de Damien Chazelle viendrait en Amérique latine). Ils reviendront le 24 février Nia Long et Storm Reid pour la franchise recherche avec un film intitulé disparu. Il faut aussi parler de 65un film sur les astronautes dans lequel il jouera Adam Chauffeur et arrivera le 10 mars.

+ Premières Marvel et Sony

Du côté des super-héros, plusieurs projets très attendus arrivent des fans de comics. D’une part, nous devons parler de Kraven le chasseuravec Aaron Taylor Johnson en tant que protagoniste et la participation de personnalités telles que Ariana DeBose, Christopher Abbott, Russell Crowe et Alessandro Nivolaqui sera vue le 6 octobre 2023. Bien sûr, ce n’est pas la seule chose que le studio derrière Venin.

D’ici 2024, il y a deux films de merveille qui sont déjà très commentés et attendus. nous devons parler de madame la toilele spin-off de homme araignée qui jouera dakota johnson et qu’il aura dans son casting sydney sweeney (arrive le 16 février 2024). L’autre film qui fera partie des sorties de images sony sera celui qui fera peut-être partie du MCU et dont les détails n’ont pas été divulgués mais qui arriveront le 12 juillet 2024.

