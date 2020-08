Avec un écran particulièrement grand: la Huawei Watch Fit est là

Huawei a présenté la nouvelle smartwatch Huawei Watch Fit à l’approche de l’IFA 2020. Il est visuellement très différent des autres appareils portables du fabricant chinois. À l’intérieur, cependant, se trouvent les capteurs éprouvés pour le suivi de la condition physique. De plus, la Huawei Watch Fit possède des fonctions intelligentes et une longue durée de vie de la batterie.

La Huawei Watch Fit possède un écran AMOLED long, angulaire et particulièrement grand qui rappelle le look de l’Apple Watch. L’écran légèrement incurvé mesure 1,64 pouces de diagonale et a une résolution de 456 x 280 pixels. La smartwatch est bien positionnée graphiquement et offre beaucoup d’espace pour afficher les actualités et autres données.

La montre intelligente mesure de nombreuses valeurs – de la fréquence cardiaque au niveau de stress

La Watch Fit est livrée avec une variété de capteurs, notamment un accéléromètre, un baromètre, un GPS et un capteur de lumière ambiante. Grâce au capteur GPS, le smartphone peut rester à la maison tout en travaillant. Le capteur de lumière ambiante garantit que la montre adapte la luminosité de l’écran à la lumière ambiante. La smartwatch peut également enregistrer la fréquence cardiaque et l’oxygène du sang. Il suit également vos phases de sommeil et la qualité de votre sommeil, le niveau de stress et, pour les femmes, le cycle menstruel.

Huawei Watch Fit propose des entraînements animés

De plus, le portable étanche dispose de près de 100 modes d’entraînement pour des sports tels que la course à pied, la natation, le cyclisme et le yoga. Il existe une douzaine de courts clips vidéo d’entraînement animés conçus pour motiver les porteurs à faire de l’exercice, par exemple pendant leur pause déjeuner.

La smartwatch affiche également les notifications, les appels et les rendez-vous – et dispose d’un espace pour vos chansons préférées. Remarquable: la longue durée de vie de la batterie jusqu’à dix jours. Une charge de cinq minutes devrait permettre à la batterie de fonctionner pendant 24 heures.