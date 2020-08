Avec un coup de pied volant: Antonia Banderas survit à une infection corona

Il y a à peine deux semaines, la star hollywoodienne Antonio Banderas a annoncé son infection corona. Heureusement, sa maladie s’est légèrement dissipée: après 21 jours de «quarantaine disciplinée», l’Espagnol est de nouveau guéri.

Début août – à l’occasion de son 60e anniversaire de tous les lieux – Antonio Banderas a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il avait été infecté par le virus corona. “Je tiens à annoncer qu’aujourd’hui, 10 août, je suis obligé de fêter mes 60 ans en quarantaine après avoir été testé positif pour la maladie Covid-19 causée par le coronavirus”, a écrit l’acteur espagnol sur Instagram. à une photo d’enfants en noir et blanc.

La star hollywoodienne s’adresse désormais à nouveau à ses fans via la même chaîne, mais cette fois avec une bonne nouvelle: après «21 jours de quarantaine disciplinée», il peut désormais dire qu’il a «vaincu l’infection Covid 19». «Je suis guéri», écrit-il à propos d’une photo en noir et blanc dans laquelle il – maintenant à l’âge adulte – semble vaillamment expulser des dizaines de coronavirus surdimensionnés.

“Un peu plus fatigué que d’habitude”

Ses pensées vont à ceux «qui n’ont pas autant de chance que moi et à ceux qui ont souffert plus que moi». Il souhaite à tous ceux qui étaient encore au milieu de la lutte contre la force du virus, Banderas met fin au poste.

Heureusement, la maladie de Banderas n’avait pas été trop grave. Selon les circonstances, il se sent bien, “juste un peu plus fatigué que d’habitude”, a rapporté le jeune homme de 60 ans le jour de son anniversaire. La star “Zorro” appartient au groupe à risque en raison de sa crise cardiaque il y a trois ans et demi. Covid-19 attaque principalement les poumons, mais la maladie est plus grave chez les patients ayant des maladies antérieures que chez les personnes en bonne santé.

J’espère qu’il pourra à nouveau passer du temps avec sa petite amie Nicole Kimpel. Banderas et le conseiller en investissement germano-néerlandais entretiennent une relation depuis 2014, pour eux, il fait régulièrement la navette entre Malaga et Cobham, en Angleterre, où ils possèdent conjointement une villa. Pendant le verrouillage, l’acteur a passé 70 jours seul en Espagne. Kimpel est restée à Genève avec son père et sa sœur jumelle.