Avec style : Katy Perry portait 6 looks super différents et ses fans étaient bluffés

Katy Perry est l’un des chanteurs américains les plus populaires au monde. Elle s’est fait connaître en 2008 avec le single J’ai embrassé une fille et depuis il a brillé dans l’industrie musicale comme ses confrères Lady Gaga, Ariana Grande Oui Miley Cyrus, Juste pour en nommer quelques-uns. En plus d’avoir un talent incroyable pour le chant, l’interprète est reconnue pour son bon goût vestimentaire. En fait, elle est une grande fan de relooking. Elle a porté des cheveux noirs, blonds, bruns et même roses, bleus et verts.

A cette occasion, l’artiste, qui est en couple avec l’acteur britannique Orlando Bloom, a surpris ses fans avec 6 tenues très différentes les unes des autres avec qui il a posé pour une séance photo. Bien sûr, tout le monde a ravi ses followers et a confirmé qu’en plus, il est une grande icône de la mode. Vue.

6 looks très sophistiqués de Katy Perry

Katy a posé pour le magazine de mode américain L’Officiel États-Unis devant l’objectif du photographe Greg avale, qu’il a maintes fois félicité pour son travail. Comme on peut le voir sur les photos, ce sont 6 looks et styles très différents mais super sophistiqués en même temps.

Dans le premier d’entre eux, il a été encouragé à porter un pantalon à carreaux noir et blanc avec des talons dans des tons similaires très à la mode. Elle a accompagné le look d’un chemisier gris à col en V et de manches longues légèrement évasées. le deuxième le look est beaucoup plus informel. Sans aucun doute, une très bonne option à emporter à la maison. C’est une veste oversize multicolore. et sandales blanches.

Dans la troisième tenue, ça change radicalement. Perry porte une robe blanche avec un décolleté en V profond parfait pour un cocktail ou un dîner d’affaires. Mais, en plus, le modèle a une coupe très sensuelle sur la jambe gauche. le chambre continue en accord avec ce dernier. C’est une robe de style gabardine de cuir noir. Idéal pour l’hiver. De plus, il les accompagnait de sandales aux tons sombres.

D’autre part, le cinquième la tenue a également une ambiance similaire. Seulement, dans ce cas, il a choisi un manteau fermé marron clair avec des manches longues assez larges. Enfin, pour le dernier look a choisi des vêtements très tendance. Pantalon noir avec une taille haute, une chemise blanche et un haut bleu clair de coupe princesse.

La chanteuse a demandé à ses fans quel look ils aimaient le plus et, d’après ce qu’ils lui ont dit dans les commentaires, la plupart d’entre eux aimaient tout le monde, mais il y en avait un grand nombre qui ont préféré le numéro 3.