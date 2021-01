Avec sept sièges et plus d’équipement. Jeep présente le Grand Cherokee L

Comme prévu, Jeep vient de présenter la dernière version de ce qui est le plus grand de ses SUV, le Jeep Grand Cherokee L.Une variante avec trois rangées de sièges et beaucoup de luxe, qui, bien que pour l’instant sans prix définis, devrait atteindre l’Europe.

Car déjà présenté uniquement dans la configuration pour le marché américain, le Jeep Grand Cherokee L assume les différences, face à la variante déjà connue de seulement deux rangées de sièges, d’emblée, en esthétique extérieure. Ce qui, en particulier dans la partie avant, ne cache pas les similitudes avec le concept Gran Wagoneer, marqué par une optique plus fine et une grille à sept barres.

Selon la version, le Grand Cherokee L peut également afficher des feux de jour à LED, positionnés dans une zone inférieure du pare-chocs avant.

Vu de profil, plus de 5,20 mètres de longueur deviennent particulièrement visibles, ainsi qu’un empattement qui atteint 3,10 mètres. Egalement sur le côté, les feux arrière sont également particulièrement minces, prévoyant un arrière solide et avec deux embouts généreux, intégrés dans le pare-chocs arrière.

Intérieur: différent et très luxueux

Passant à l’intérieur, le Grand Cherokee L s’annonce radicalement différent du «frère» avec seulement cinq sièges, en présentant un tout nouveau tableau de bord, dont se détache un nouvel écran tactile de 8,4 pouces, ou, en option, une solution identique, mais 10,1 « . Les deux avec le dernier système d’infodivertissement du fabricant, UConnect 5, qui a à la fois Apple CarPlay et Android Auto.

Également de série, un tableau de bord 100% numérique, 10,3 ″, configurable et où il est possible d’observer diverses informations, dont le système de vision nocturne Night Vision, que le véhicule intègre.

En parlant d’habitabilité, un total de sept places, avec le Grand Cherokee L offrant toujours, avec trois rangées en service, 484,2 litres de capacité de bagages – un monde! Sans la troisième rangée, la capacité de charge devient encore plus surprenante, puisqu’elle passe à 1328 litres de capacité maximale. Avec seulement les sièges avant utilisés et tout le reste rabattu? 2395,6 litres!

Selon Jeep, le marché américain aura quatre variantes de ce Grand Cherokee L. disponibles, à commencer par la version d’entrée, Laredo, suivie par les bien connues Limited et Overland, et le haut de gamme Summit. Ce dernier, le plus luxueux et, donc, avec un système de chauffage des sièges dans les première et deuxième rangées, des sièges avant avec mémoire et système de massage, système audio McIntosh avec 19 haut-parleurs, Active Driving Assist, l’écran tactile précité. 10.1 « , boîte de transfert active à deux vitesses, différentiel électronique, ensemble tout-terrain et roues de 20 ».

Avec gros moteurs et suspension adaptative

Passant aux moteurs, le Grand Cherokee L aura, sur le marché américain, des moteurs à l’image de ce qui est normal de l’autre côté de l’Atlantique, à commencer par un 3,6 Pentastar V6 de 294 ch et 348 Nm de couple, auquel il s’associe un 5,7 Hemi V8 de 362 ch et 529 Nm. Les deux, combinés à une transmission automatique à huit rapports et proposés de série avec traction avant uniquement; le système à quatre roues motrices est disponible, mais est payable séparément.

Egalement disponible dans ce nouveau modèle, la suspension pneumatique adaptative Quadra-Lift, garantissant une distance de 21 cm du sol. Mais, une fois placé en mode Off-Road 1, il monte encore 4 cm, et en mode Off-Road 2, encore 6 cm.

En plus de ces deux modes de fonctionnement, le système dispose également d’une option Aero, qui permet de réduire la distance initiale par rapport au sol de 2 cm

Enfin et pour tenter de répondre aux tendances actuelles du marché, le Jeep Grand Cherokee L est équipé d’une série de technologies pour soutenir la conduite et la sécurité, y compris le système de freinage d’urgence autonome, la détection du trafic à l’arrière, Régulateur de vitesse adaptatif avec système Stop & Go et système d’alerte de transposition / d’entretien de voie.

La version haut de gamme Sumit, quant à elle, est de série, avec un entretien au centre de la route, et plus loin, elle recevra également une technologie d’aide à la conduite mains libres.

Chez les concessionnaires (américains) en 2021

Le nouveau Jeep Grand Cherokee L devrait être mis en vente sur le marché nord-américain plus tard cette année, les prix n’ayant pas encore été annoncés.

Quant à l’Europe, la marque nord-américaine n’a pas encore révélé si elle avait prévu de commercialiser, et quand, le plus grand du Grand Cherokee, dans le Vieux Continent.

