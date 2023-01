Avec sentimentalité et humour, Tom Hanks joue dans Grumpy Neighbor, un regard approfondi sur le suicide

PAS DE SPOILERS

Tom Hanks est revenu au cinéma avec un voisin grincheux, un regard puissant sur le suicide et la dépression. Découvrez pourquoi vous devriez le voir.

© Sony ImagesTom Hanks dans le voisin grincheux

Les années passent mais Tom Hank il a toujours un moyen de prouver qu’il est l’un des acteurs les plus emblématiques d’Hollywood. Maintenant, il ajoute à son vaste répertoire un voisin grincheux, un film qui vient de sortir en salles et qui est littéralement le summum de la dépression et du suicide. Avec un mélange d’histrionique sarcastique et de sentiment profond, l’acteur donne sa meilleure version, laissant le spectateur avec une combinaison d’émotion et de plaisir.

un voisin grincheux suit la vie d’Otto, un homme qui vit dans une résidence aux États-Unis, mais qui a une vie ruinée après la mort de sa femme. C’est pourquoi leur seul objectif est toujours de juger, de critiquer, de mépriser les autres et de s’irriter de n’importe quoi. A tel point que beaucoup de ses voisins ne le considèrent pas alors que d’autres, de la même manière, le veulent comme faisant partie de leur communauté.

Cependant, lorsqu’une famille mexicaine arrive dans la résidence où habite Otto et s’installe juste en face de sa maison, tout change. Marisol, une femme enceinte avec deux filles et un bébé en route, et son mari, Tommy, sont devenus son plus grand soutien. Au-delà du fait qu’au début ils ne sont pas acceptés par le protagoniste, ils deviennent sa famille, celle qui lui manque.

Et c’est là que ça entre en jeu la performance profonde de Tom Hanks. Dans la première moitié du film, l’acteur montre un personnage déprimé, déterminé à mettre fin à ses jours. Sans aucun doute la description parfaite d’un anti-héros, bien qu’aimé de tous. Mais ensuite, lorsqu’il rencontre cette famille latino, tout change car ils sont son contraire, mais en même temps ils le complètent par leur joie, leur innocence et leur maladresse.

D’un autre côté Manuel García Rulfo et Mariana Treviño font leur truc avec leur niveau d’innocence, de désintérêt pour tout, mais d’inquiétude vis-à-vis de leur voisin aigri. Cependant, au-delà des performances, s’il y a quelque chose qui ressort du film, c’est la manière dont ils traitent leurs discours sur la dépression et le suicide.. À aucun moment, ils ne minimisent ces faits ou la santé mentale ou le processus de deuil..

En tout cas, ils ajoutent à tout le drame et à la narration une fluidité nécessaire basée sur l’humour sarcastique, conduisant ainsi à la victimisation du protagoniste est empathique, mais d’un autre point de vue. C’est-à-dire, entre autres, un voisin grincheux ce n’est pas un reflet de la solitude, du chagrin ou de la dépression après une perte, mais de la façon dont l’amour et la bonne volonté font toujours partie d’un processus de guérison.

C’est pour ça que Tom Hanks sait établir de grands parallèles en jouant avec ces sentiments, tout comme ses camarades de casting Manuel García Rulfo et Mariana Treviño.. Alors, sans aucun doute, un voisin grincheux raconte ce qui, à maintes reprises, se passe avec les personnes âgées : comment elles se lèvent après un processus quand elles sont en bonne compagnie et avec leur famille parce que, après tout, la seule chose qu’on ne peut pas combattre, c’est la mort naturelle et c’est le message le plus profond que cette histoire laisse.

