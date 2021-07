Avec qui Tyra Banks est-elle mariée ?

Tyra Banks est une célébrité qui peut faire tout ce qu’elle veut. Depuis les années 1990, elle est passée de mannequin de défilé et d’imprimé à actrice, animatrice de télévision et entrepreneure. En 2016, Banks a également ajouté le fait d’être maman à son CV lorsqu’elle a accueilli son fils, York.

Bien qu’elle soit une mère et une femme de carrière, Banks est-elle actuellement mariée à quelqu’un ? Voici ce que nous savons.

Banques Tyra | Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Tyra Banks a-t-elle déjà été mariée ?

Tout au long de sa carrière, Banks a été notoirement silencieuse à propos de ses relations amoureuses. Cependant, elle n’hésite pas à sortir avec eux en public. Selon Women’s Health, les ex de Banks incluent la star de la NBA Chris Webber, l’entrepreneur italien Giancarlo Marcaccini et le banquier d’investissement John Utendahl.

Bien qu’elle ait autant que possible tenu ses ex à l’écart des projecteurs, sa relation avec le photographe norvégien Erik Asla a rapidement fait la une des journaux. Au cours de leur parade nuptiale de quatre ans, le couple est devenu parents à York via une mère porteuse. Cependant, ils ont rompu en 2017.

Alors que la relation a duré plusieurs années, Banks et Asla ne se sont jamais mariés. L’ancien animateur de talk-show, 47 ans, n’a jamais été marié.

Tyra Banks est-elle en couple ?

Après sa séparation d’Asla, Banks s’est apparemment concentrée sur son fils et sa carrière. En 2019, cependant, le Le prochain top modèle américain créateur a commencé à fréquenter Louis Bélanger-Martin. Selon Oprah Daily, le couple a commencé à se voir en 2018 et a assisté à une première de film ensemble en janvier 2020. Le couple a également déclenché des rumeurs de fiançailles lorsque Banks a été aperçue avec un gros diamant au doigt. Néanmoins, Banks n’a pas annoncé son engagement.

Bien que Banks ne se marie pas de sitôt, sa relation de coparentalité avec Asla reste intacte. Elle a dit à Us Weekly qu’elle prévoyait d’enseigner à leur fils les relations saines et les points de vue édifiants sur les femmes.

« J’essaie de lui apprendre [positive] messages parce que je suis son premier modèle en matière de beauté et d’acceptation de différents types de femmes, alors nous pratiquons beaucoup cela à la maison », a déclaré Banks. « Je lui dis déjà des choses.

Quelle est la valeur nette de Tyra ?

Banks a commencé sa carrière de mannequin à la fin des années 1980 à l’âge de 15 ans. Après avoir signé un contrat avec Elite Model Management en 1990, elle a défilé sur les podiums de tout Paris. Cependant, Banks a décidé d’essayer le mannequinat de maillot de bain une fois que les maisons de couture ont commencé à critiquer son poids.

Tout au long des années 1990, le modèle a honoré d’innombrables couvertures de magazines en plus de ses défilés. De plus, elle est apparue dans des films et des émissions de télévision tels que Le Prince de Bel Air, et Amour et basket. Au début des années 2000, Banks a commencé à produire et à animer des émissions, notamment ANTM et Le spectacle de Tyra Banks.

À la suite de son certificat de la Harvard Business School, Banks a lancé un parc à thème appelé Model Land en 2020. La même année, elle a décroché un poste d’hôte sur Danser avec les étoiles. En 2021, la valeur nette de Banks était de 90 millions de dollars. Le modèle a partagé en janvier 2020 qu’elle a toujours été frugale avec ses finances.

« J’ai toujours été plus intéressé par les expériences que par les choses », a déclaré Banks le journal Wall Street. « Les choses ne m’ont pas rendu heureux. J’ai sauvé, sauvé, sauvé. Mais j’ai économisé sur une faute. Il y a environ 15 ans, mes comptables m’ont pris à part, et ils m’ont dit : ‘Tyra. Vous ne dépensez pas d’argent. Rien. Vous ne faites que le donner au gouvernement. Vous devez dépenser un peu d’argent !’ »