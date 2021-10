Avec qui Penny Lancaster est-elle mariée ?

Marie Jeanne Vape Pen Penny Ice Fruits Marie Jeanne- Genre : 10 ml

Le Vape Pen Penny Ice Fruits par Marie JeanneEnvie de vapoter du CBD simplement et sans manipulation particulière ? Le Penny Ice Fruits est un Vape Pen au CBD prêt à l'emploi. Pour l'utiliser, rien de plus simple. Il vous suffira simplement d'aspirer pour activer la cigarette électronique. Aucun bouton, aucun remplissage ou tout autre manipulation ne sera à faire ! De format tubulaire, le Penny Ice Fruits est protégé par un embout anti-séchage pour conserver le e-liquide présent à l'intérieur. Ce pod vous offrira plus de 300 bouffées, ce qui équivaut à 25 cigarettes environ. Une fois le e-liquide terminé, vous n'aurez qu'à jeter la cigarette électronique. Si vous souhaitez découvrir nos produits au CBD, c'est par ici. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENT: conserver hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. Éviter tout contact pendant la grossesse et l'allaitement. L'utilisation constante peut causer une dépendance. Ne pas utiliser en cas de pathologie respiratoire ou cardiovasculaire. Le produit contient de la glycérine. La glycérine peut favoriser, par action déshydratante, l'apparition d'hyperglycémie et de glycosurie chez les consommateurs souffrant d'une pathologie diabétique. Consommer avec modération. Consulter les instructions spéciales/fiches d'information en matière de sécurité.Je m'engage à ne pas vendre de produits du vapotage aux mineurs de moins de 18 ans.