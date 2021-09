Avec qui Megan Fox est-elle en ce moment ?

L’actrice millionnaire, surtout connue pour son rôle dans Transformateurs, a été marié pendant dix ans entre 2010-2020 et a ensuite été aperçu en train de traîner avec le chanteur et acteur pop-punk Machine Gun Kelly. Cela a amené les fans à se demander : avec qui Megan Fox est-elle actuellement ? Elle est toujours chez MGK ?

MGK a officialisé sa relation avec Megan en juillet 2020 et elle a suivi une semaine plus tard sur son Instagram.

Megan et Brian ont commencé à sortir ensemble en 2004 et ont rompu en 2006, avant de se marier en 2010. Ils ont demandé le divorce en 2016, puis se sont réconciliés, mais Megan a ensuite demandé le divorce pour la deuxième fois en novembre 2020.

Peu de temps après que MGK et Megan ont été repérés à Calabasas en mai 2020, Brian a confirmé sur son podcast – …avec Brian Austin Green – que lui et Megan étaient en pause depuis décembre 2019.

« Elle a dit : ‘J’ai réalisé quand j’étais à l’étranger et que je travaillais seule que je me sentais plus moi-même et je m’aimais mieux au cours de cette expérience et je pense que cela pourrait valoir la peine d’essayer pour moi' », s’est-il rappelé au cours de l’épisode. « J’ai été choqué et bouleversé à ce sujet, mais je ne peux pas être en colère contre elle parce qu’elle n’a pas demandé à ressentir cela. Ce n’était pas un choix qu’elle a fait, c’est ce qu’elle ressentait honnêtement », a-t-il ajouté. .