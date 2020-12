Avec qui la princesse Diana a-t-elle passé Noël après la séparation du prince Charles?

Vous vous souvenez peut-être d’avoir vu des images de la princesse Diana le jour de Noël saluant les fans en marchant vers l’église aux côtés du prince Charles, de leurs fils et du reste de la famille royale. Mais que s’est-il passé après la séparation du prince et de la princesse de Galles? Diana a-t-elle arrêté d’aller au domaine de Sandringham? Et si oui, avec qui a-t-elle célébré les vacances?

La princesse Diana et le prince Charles ont célébré avec leurs enfants jusqu’en 1995

En 1992, après un mariage tumultueux de 11 ans entaché d’affaires et de mensonges, le prince Charles et la princesse Diana se sont officiellement séparés. Cependant, malgré la séparation, ils ont continué à passer les vacances de Noël ensemble en famille pour le bien de leurs enfants, le prince William et le prince Harry. C’était jusqu’à ce que Diana prenne d’autres dispositions.

En 1995, la princesse a décidé qu’elle devait annuler son intention d’aller à la Sandringham House à Norfolk. Sa décision était basée sur le fait qu’un mois plus tôt, elle lui avait donné une BBC explosive Panorama entretien dans lequel elle a parlé de l’infidélité du prince Charles et s’est demandé s’il pouvait supporter d’être roi.

Diana aurait pensé que faire face à tous les membres de la famille royale après cela serait «intolérable». Le Daily Mail a noté qu’elle avait dit à une amie: «J’y serais allé [to Sandringham] dans une BMW et sortez dans un cercueil.

La princesse a donné son personnel le jour de Noël

Alors qu’est-ce que Diana a fait pour Noël? L’a-t-elle passée avec une autre famille ou à la maison avec son personnel? Selon son ancien chef, Darren McGrady, elle a en fait passé la journée seule au palais de Kensington.

McGrady a révélé que les fils de la princesse étaient allés à Norfolk pendant que Diana restait à Londres, mais elle ne pensait pas qu’il était juste de faire travailler ses employés ce jour-là.

«William et Harry allaient à Sandringham et la princesse Diana y était seule. Et elle a insisté pour que le personnel passe son temps avec sa famille à Noël, afin que nous laissions la nourriture dans le réfrigérateur », a expliqué McGrady sur Yahoo’s L’histoire royale. «Il y avait donc la princesse, seule, le jour de Noël.

Cette duchesse passe toujours la journée seule

L’ancienne belle-sœur de la princesse Diana, Sarah Ferguson, a également passé les vacances seule. Suite à sa séparation d’avec le prince Andrew, la duchesse d’York n’a pas non plus fait le voyage à Norfolk car certains membres de la famille ne lui avaient pas pardonné ses gros titres.

Les filles de Fergie, la princesse Beatrice et la princesse Eugénie, se rendaient toujours à Sandringham avec leur père et assistaient aux services avec les autres membres de la famille royale le matin du 25.

Un représentant de la duchesse avait précédemment déclaré que, puisque techniquement, elle ne faisait plus partie de la famille royale, elle ne les rejoignait pas au domaine de la reine.

« La duchesse passera Noël seule comme elle l’a fait ces 20 dernières années », a confirmé son représentant via The Express.