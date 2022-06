Avec qui Keanu Reeves sort-il en 2022 ? Tout ce que nous savons sur Alexandra Grant

Keanu Reeves sort avec l’artiste Alexandra Grant et ils ont confirmé qu’ils étaient en couple en novembre 2019.

Leurs grands débuts ont eu lieu lorsque le duo a assisté ensemble au LACMA Art + Film Gala, posant main dans la main sur le tapis rouge.

Malgré les rumeurs, la confirmation de ce couple a suscité de nombreuses discussions en ligne.

L’acteur n’a plus eu de relation publiquement officielle depuis 2001, suite au décès de sa compagne Jennifer Syme, avec qui il était depuis 1998, et qui a donné naissance à leur enfant mort-né en 1999.

Crédit : Tony Forte/MediaPunch

Grant n’avait que 46 ans au moment de cet événement sur le tapis rouge et son âge est devenu le principal sujet de discussion.

Dans une interview avec British Vogue, Grant a parlé du discours entourant ses cheveux gris, en disant: «Je suis un grand partisan du choix – tout ce que quelqu’un veut faire pour se sentir en confiance.

« Nous devrions tous avoir plus d’options quant à ce qu’est la beauté. »

L’attitude perspicace et curieuse de Grant est au cœur de son éducation, de sa carrière et de ses efforts philanthropiques.

En tant que fille de deux professeurs, Grant est née dans l’Ohio mais a beaucoup déménagé dans son enfance; vivant à Mexico, Paris et Washington.

Grant a fréquenté diverses écoles, dont une école britannique à Mexico et l’École internationale de Paris en Europe.

En raison de son passé éducatif, Grant parle anglais, espagnol et français.

Elle a étudié l’histoire et l’art en studio au Swarthmore College de Philadelphie, avant d’obtenir une maîtrise en beaux-arts au California College of Arts and Crafts de San Francisco.

Depuis ses études universitaires, Grant a travaillé sans relâche dans le monde de l’art.

C’est une artiste basée à Los Angeles qui explore l’utilisation du texte et du langage dans divers médias, disséquant les idées de traduction, d’identité, de localisation et de responsabilité sociale.

Crédit : The Photo Access / Alamy Banque D’Images

Pour Grant, devenir artiste semblait inévitable, en disant : « Je pense que ‘artiste’ décrit le mieux ce que je fais, mais c’est vraiment un nom pour une sorte de curiosité. »

Elle a collaboré avec d’autres artistes, dont l’auteur Michael Joyce, l’artiste Channing Hansen, la philosophe Hélène Cixous et bien sûr l’acteur Keanu Reeves.

Elle a écrit et publié Ode au bonheur et Ombres par le biais de leur maison d’édition cofondée, X Artists’ Books.

Le travail primé de Grant a été largement exposé, notamment au Lowell Ryan Projects à Los Angeles, à la Galerie Gradiva à Paris, à la Harris Lieberman Gallery à New York et dans des institutions telles que le Museum of Contemporary Art (MOCA).

Grant a également suivi les traces de ses parents en travaillant comme professeur d’université à l’ArtCenter College of Design de Pasadena, en Californie, de 2009 à 2011.

En plus de cela, elle a également enseigné à Cal State Northridge en 2010 et a servi de mentor dans le programme MFA à distance du Pacific Northwest College of Art de 2013 à 2014, qu’elle a poursuivi à l’Université de Syracuse en 2015.

En plus de son travail dévoué dans l’art, Grant a également créé sa subvention caritative LOVE en 2008, qui sert à sensibiliser et à collecter des fonds pour diverses organisations artistiques à but non lucratif grâce au don et à la vente de ses œuvres d’art LOVE.

Donc, si vous avez été choqué que Keanu Reeves sorte à nouveau, détrompez-vous.