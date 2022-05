Avec qui Chris est-il resté?: Elizabeth Olsen a choisi entre Evans, Hemsworth et Pratt

célébrités

Les quatre acteurs faisaient partie de Marvel partageant plusieurs moments ensemble, mais Elizabeth Olsen a parlé de son partenaire préféré. Le rencontrer!

© GettyElizabeth Olsen, Chris Evans, Chris Hemsworth et Chris Pratt

Les dernières semaines ont été remplies d’interviews pour elizabeth olsen. L’actrice fait partie Doctor Strange dans le multivers de la foliele deuxième film dans lequel il joue Benedict Cumberbatch dans merveille, et leur participation a été sans précédent. Se mettant une fois de plus dans la peau de Wandal’interprète a montré la pire version du personnage depuis qu’elle a donné vie au méchant du film en devenant Sorcière écarlate.

Cependant, il convient de noter que ce n’est pas la première fois que elizabeth olsen fait partie d’un film merveille. Bien que maintenant elle ait eu une plus grande participation, révélant tout son talent, la réalité est que cela fait des années que l’actrice n’est pas apparue pour la première fois dans un film avec ce personnage. C’est-à-dire que cela la place comme l’une des plus connues dans le monde des super-héros et, à son tour, l’une de celles qui ont le plus partagé avec le « anciens combattants» de la franchise.

Parmi eux figurent bien entendu Chris Evans, qui a donné vie à Captain America, Chris Hemsworth, l’interprète de Thor Oui Chris Pratt, le célèbre Star Lord. Les acteurs étaient et sont une partie importante de l’histoire de ces super-héros basée sur le BD de Stan Lee. À tel point qu’Olsen les a rencontrés plus d’une fois sur les plateaux d’enregistrement, il a donc pu récolter une amitié incroyable avec tout le monde.

De toute façon, Salon de la vanité vient de dissiper le doute que les fans d’Elizabeth nourrissaient depuis des années : quel est votre préféré ? Lors d’une interview avec ledit médium, l’actrice a avoué avec lequel des trois elle s’entend le mieux. Cependant, il convient de noter que, selon ce qu’il a mentionné, il n’a pas de préférences. « Je ne sais pas quel est mon Chris préféré. Ils ont tous des choses différentes à offrir», a-t-il commencé à expliquer.

Puis il a ajouté : « Ce sont tous de bonnes personnes à côtoyer, je pense que j’aime Chris en général”. Et ainsi il a montré elizabeth olsen tout au long de son séjour dans le MCU puisque, à toutes les occasions qu’il a partagées avec eux, il ne s’est avéré plus proche d’aucun d’entre eux. Bien sûr, il convient de noter que avec qui il a passé le plus de temps, c’était toujours avec Chris Evans car pendant des années, ils ont vécu dans la même région. Mais maintenant, cela a changé depuis qu’il a déménagé et le fait de ne pas avoir de nouveaux projets ensemble a été décisif pour la séparation.

