Avec quelle jeune célébrité l’ancien promeneur de chien de Carl Lentz aurait-il entendu parler de lui avoir des relations sexuelles en 2014?

Mon, mon, quelle toile emmêlée Carl Lentz continue de tisser.

Un mois et demi après que le pasteur disgracié ait été renvoyé de l’église Hillsong pour avoir trompé sa femme de 17 ans, Laura Lentz, son ancienne promeneur de chien a proposé un nouveau développement dans la saga de tricherie Carl Lentz, et OMG, a-t-il laissé tomber une bombe sérieuse sur l’histoire de Lentz.

Lee Martin, un promeneur de chiens célèbre qui a travaillé pour la famille Lentz pendant de nombreuses années, a affirmé qu’il était entré une fois dans l’appartement de Lentz à Brooklyn et avait entendu l’ancien pasteur et une «jeune célébrité» faire l’amour.

«Un jour, je suis entré dans la maison pour promener leur chien et je n’ai vu ni entendu personne dans l’appartement au début», a-t-il déclaré. «J’ai donc compris que personne n’était là et je suis entré et j’ai mis leur chien en laisse.»

«Et en sortant de l’appartement, je suis passé devant la chambre et j’ai entendu des bruits de sexe – c’était vraiment comme si deux personnes avaient des relations sexuelles. Il a allégué, ajoutant que peu de temps après être parti et avoir accidentellement laissé la porte claquer derrière lui, Lentz et la célébrité mystérieuse l’ont rapidement suivi jusqu’à l’ascenseur.

Avec quelle célébrité Carl Lentz couchait-il?

Voici tous les détails que Lee Martin a donnés sur la jeune célébrité avec laquelle Carl Lentz dormait en 2014.

Lee Martin n’est pas étranger à marcher sur des personnes dans des situations délicates.

Dans son interview, Martin a affirmé que ce n’était pas la première fois qu’il se retrouvait dans une situation délicate en ce qui concerne les célébrités et leur vie sexuelle, et a donné plus de détails sur sa rencontre et la jeune célébrité:

«J’étais un peu choqué, mais j’entre souvent dans ce genre de choses. Je savais que je n’étais pas censé être là parce que personne ne ferait ce genre de bruit s’il savait que quelqu’un était là. Quand je suis sorti de la porte, j’ai accidentellement laissé la porte se fermer trop fort derrière moi. Et au moment où je suis arrivé à l’ascenseur, Carl et la star étaient juste derrière moi. Il ne m’a pas regardé dans les yeux, et ne m’a pas parlé ni reconnu, ce qui lui ressemblait beaucoup. Ils semblaient tous les deux un peu rouges – comme s’ils avaient eu des relations sexuelles. Je n’ai pas vu dans la chambre mais je sais ce que j’ai entendu et je crois que ce que j’ai entendu, c’est que Carl et la célébrité ont des relations sexuelles entre eux.

Martin a déclaré qu’il ne s’était pas manifesté au sujet de l’incident de novembre 2014 parce qu’il voulait respecter la vie privée de Lentz.

Martin aurait raconté à quelques amis ce qu’il avait vu, mais n’y aurait vraiment rien pensé jusqu’à ce que la nouvelle de l’infidélité de Lentz éclate en novembre 2020.

Martin a finalement décidé de parler du comportement passé de l’ancien pasteur Hillsong une fois que la nouvelle de son infidélité a commencé à faire le tour.

«J’ai toujours trouvé qu’il émettait une sorte d’ambiance manipulatrice, presque soigneuse», a déclaré Lee.

«Et j’ai commencé à regarder ses interactions avec les gens au fil des ans, des vidéos, des images et des choses, et cela me semblait inapproprié pour un pasteur», a-t-il ajouté.

De nombreuses célébrités ont fréquenté l’église Hillsong au fil des ans.

Tout le monde, de Justin Bieber et Hailey Baldwin aux Kardashian-Jenners et Chris Pratt, a été impliqué dans l’église Hillsong au fil des ans, mais en ce qui concerne la célébrité mystérieuse, Lee Martin ne le dira pas – principalement parce qu’il ne veut pas pour ternir le nom de la jeune célébrité de quelque manière que ce soit.

Et bien que certaines célébrités viennent à l’esprit, un favori dans le « Avec quelle célébrité Carl Lentz couchait-il? » La théorie était définitivement à New York en novembre 2014, et l’histoire des relations passées de cette célébrité, ainsi que sa relation actuelle avec l’église (et l’ex-Justin Bieber), pourraient être un indice de l’identité de la célébrité.

Les représentants de Carl Lentz n’ont pas encore commenté les allégations.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.