Avec présentation programmée. Le futur Nissan Qashqai apparaît dans un nouveau teaser

Avec une présentation déjà prévue le 18 février prochain, la prochaine génération du populaire Nissan Qashqai vient de se montrer dans un autre court teaser, cette fois, montrant également les lignes arrière. Tout, pour piquer la curiosité du successeur du roi du SUV compact…

Après un premier teaser, il n’a pas fallu même une semaine à Nissan pour revenir à l’attaque avec le futur Qashqai, publiant une autre courte vidéo sur ce que seront les lignes extérieures de la prochaine génération.

En seulement 15 secondes, cette nouvelle vidéo se concentre sur les feux arrière, en plus des lignes qui ne cachent pas certaines similitudes avec celles du nouveau X-Trail. En passant, également, à travers la zone où le capot rencontre les piliers A, du pare-brise, avec les images révélant une option de couleur de nos jours en vogue, comme c’est le cas des peintures bicolores extérieures, avec des piliers et un toit, une exposition contrastante teinte par rapport à la carrosserie.

De plus, n’utilisant que les teasers déjà sortis, les (quelques) images de l’intérieur du futur Qashqai se démarquent également, à commencer par l’écran tactile de 12,3 pouces en haut de la console centrale, avec seulement quelques boutons physiques en partie basse . Solution ajoutée à un deuxième écran, pour HVAC, en plus d’une couverture en cuir perforé avec broderie en diamant.

LIRE TROP

Nouvelle génération de Nissan Qashqai dévoilée le 18 février

Enfin et déjà dans le domaine des moteurs, l’annonce, déjà faite, que le nouveau Qashqai fera ses débuts en Europe avec le système E-Power de Nissan, synonyme d’un système de propulsion électrique, associé à un moteur thermique à essence, destiné, uniquement et exclusivement, à recharger la batterie lithium-ion à partir de laquelle le moteur électrique va chercher de l’énergie

Dans le cas du SUV compact, l’option, en termes de bloc thermique, va pour un 1,5 litre, avec le modèle à annoncer, uniquement et uniquement via le moteur électrique, 190 ch de puissance.

Au moment du lancement, le prochain Nissan Qashqai proposera cependant et aussi, selon certaines sources, une essence Mild-Hybrid 1,3 litre, avec deux niveaux de puissance – 140 et 159 ch -, à laquelle s’ajoute la possibilité de choisissez entre une transmission manuelle à six vitesses et une transmission CVT.

Enfin, rappelez-vous simplement que le futur Nissan Qashqai a une présentation officielle prévue jeudi 18 février prochain.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂