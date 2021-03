Avec présentation prévue pour avril. Audi découvre l’intérieur du Q4 e-tron

Avec le Gran Turismo e-tron GT déjà en vente sur la plupart des marchés, Audi prépare maintenant la présentation officielle de son premier crossover 100% électrique, le Q4 e-tron. Evénement qui, cependant, prévu pour avril prochain, vient d’être partiellement anticipé, avec la divulgation des premières images de l’intérieur et de la technologie du crossover électrique.

Partie intégrante, avec l’E-Tron GT, de la stratégie d’électrification esquissée par la marque des quatre anneaux, l’Audi Q4 e-tron partage la même plate-forme MEB pour les véhicules 100% électriques qui sert de base à d’autres modèles de le groupe Volkswagen, comme c’est le cas avec les Volkswagen ID.3 et ID.4, ou encore la Skoda Enyaq iV.

La famille Audi e-tron (de gauche à droite): Q4 e-tron, RS e-tron et e-tron S Sportback

De plus, grâce à cette option, l’Audi Q4 e-tron promet, d’emblée, un espace intérieur au niveau des propositions pour les segments supérieurs, également garanti par des dimensions extérieures qui passent par une longueur fixée à 4,590 mm, une largeur de 1,865 mm et une hauteur de 1,613 mm. Mais, aussi et principalement, grâce à un empattement de 2760 mm.

En cabine, avec une longueur de 1,83 m, avec 520 litres de capacité de chargement dans le coffre à bagages (ou 1490 litres avec les sièges arrière rabattus), Audi annonce également un total de 24,8 litres répartis sur plusieurs espaces de rangement. Le tout, dans un environnement où le tableau de bord à deux niveaux se démarque également, avec deux généreux écrans couleur 100% numériques, le premier, de 10,25 ″, servant de tableau de bord, entièrement configurable grâce aux boutons du volant, tandis que le second, avec 10.1 ″ dans la version standard, sert de passerelle vers le système d’infodivertissement MMI déjà connu. Il se distingue également par son excellente résolution (1540×720), la commande vocale, la radio MMI Plus et la reconnaissance de l’écriture manuscrite.

Pour plus tard, en principe, vers la fin de 2021, Audi devrait introduire une nouvelle variante de la partie écran tactile du MMI, en option, avec une résolution de 11,6 ″ et une résolution de 1764×824, qui sera la plus grande jamais mise à disposition par le constructeur. Depuis le lancement, un Cockpit Virtuel sera disponible, avec mises en page propre carte de navigation et contrôle d’infodivertissement.

Cependant, comme somme de toute la capacité technologique du Q4 e-tron, il y a sans aucun doute l’affichage tête haute avec réalité augmentée, qui place toutes les informations flottantes dans le champ de vision du conducteur, à environ 10 mètres devant. Y compris, un peu en dessous et à une distance d’environ trois mètres, les systèmes d’aide à la conduite activés, les panneaux de signalisation, en plus de la vitesse.

D’ailleurs, et toujours dans l’habitacle, désormais dévoilé à travers les images diffusées par Audi elle-même, un nouveau volant emblématique, contrairement à tout ce que la marque propose dans d’autres modèles. Et cela, en plus des commandes sensibles qui permettent de «lire» les gestes et retour d’information liver, sera proposé en plusieurs versions, la plus coûteuse étant même d’intégrer des onglets pour activer les différents niveaux de récupération d’énergie.

Découpée en haut et en bas, cette solution disposera également d’un système de chauffage et d’un revêtement en cuir perforé, avec des coutures contrastées.

Aussi le positionnement respectueux de la nature de l’Audi Q4 e-tron, il s’exprime à l’intérieur, à savoir et bien que pour la version S line uniquement, à travers l’application d’une combinaison de cuir et de cuir synthétique recouvrant le tableau de bord, ou en option, de cuir Nappa.

Déjà les surfaces à imiter le daim, qu’Audi garantit, dès à présent, qu’elles ont le même aspect et la même sensation que le matériau d’origine, sont en fait composées à 45% de polyester recyclé, elles-mêmes obtenues à partir de tissus et de bouteilles en PET.

Enfin, les sièges avant, disponibles avec système de chauffage et réglages électriques, peuvent être remplacés par une version plus sportive, avec appuie-tête intégrés, et décorés avec un design en forme de diamant en option. Cela signifie que la sécurité est renforcée par le coussin gonflable central qui se déploie sur le côté droit du siège conducteur en cas de choc, l’empêchant ainsi d’entrer en collision avec le passager avant.

