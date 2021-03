Avec près de 840 ch! Shelby American présente Super Snake Speedster Edition

Surtout pour les fans de cabriolets ou accros au son d’un V8 Coyote, Shelby American vient d’annoncer sa dernière édition limitée Ford Mustang, la Shelby Super Snake Speedster Edition. Malheureusement et selon les informations publiées, uniquement pour le marché nord-américain.

Conçue également pour marquer le 98e anniversaire de la naissance de Carol Shelby, Shelby American a décidé de procéder à la construction de 98 unités de cette édition spéciale de la Mustang, qui, dit-on, conserve les attributs techniques du modèle d’origine, à commencer par un Coyote V8 de 5,0 litres. Bien que, ici, charge une puissance impressionnante de 836 ch, grâce à l’utilisation du turbocompresseur Whipple.

Ensuite, au choix du client, il y a un choix entre une transmission manuelle ou automatique, et, en conséquence, Shelby American fait les adaptations nécessaires, afin que l’ensemble puisse gérer l’énorme puissance.

Dans le même temps et parce que la valeur annoncée est pratiquement le double de celle enregistrée dans la version standard de la Mustang, le préparateur américain équipe également cette édition spéciale Shelby Super Snake Speedster Edition d’un système de freinage plus efficace, dont les six pistons par disque de note se démarquer: freinage à l’avant, quatre autres sur chacun des disques arrière.

En plus de cette amélioration, des pneus spécifiques capables d’aider à mettre de la puissance sur l’asphalte. Quelque chose qui, cependant, est déjà prévu comme pas facile, puisque cette Mustang garde l’option pour la propulsion arrière uniquement.

Bien que cette transformation puisse être appliquée aux unités Mustang existantes, y compris Shelby American offrant la même garantie générale de 36000 miles (près de 58000 kilomètres) qu’elle offre des unités à zéro kilomètre, les clients optant pour cette deuxième option, c’est-à-dire qu’ils décident d’acheter la Shelby Super Snake Speedster Edition à l’état neuf, du préparateur nord-américain, ils devront payer au moins 133 785 dollars, soit quelque chose comme 111 896 euros.

Au contraire, si vous avez déjà votre Mustang et que vous souhaitez la mettre à niveau, alors le coût chutera à 80 000 €, soit près de 67 000 euros.

Pire nouvelle, juste le fait que cette évolution n’est disponible que sur le marché américain …

