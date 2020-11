Avec l’interdiction de certains aliments surgelés par la Chine, le SRAS-CoV-2 peut-il survivre et être transmis par l’emballage?

Un test positif «n’indique pas un virus infectieux, juste qu’un signal du virus est présent sur cette surface», a déclaré Andrew Pekosz de l’Université Johns Hopkins ».

La Chine dit avoir détecté le coronavirus sur les emballages d’aliments surgelés importés, mais quelle est la validité de ses allégations et quelle est la gravité de la menace pour la santé publique?

Les crevettes congelées importées d’une société équatorienne ont été interdites mardi pendant une semaine dans le cadre d’une série continue de telles interdictions temporaires.

Alors que les experts affirment que le virus peut survivre pendant un certain temps sur des récipients en carton et en plastique, on ne sait toujours pas quelle est la gravité du risque que cela pose. Comme tant de problèmes entourant la pandémie, la question s’est rapidement politisée.

La Chine a rejeté les plaintes des États-Unis et d’autres, affirmant qu’elle accordait la priorité à la vie des gens. Les experts disent qu’ils ne considèrent généralement pas la présence du virus sur les emballages comme un risque important pour la santé.

Un regard sur la question et certaines des conclusions à ce jour:

La répression de la Chine

L’emballage est d’abord devenu un problème majeur avec des épidémies en Chine liées aux marchés de gros de l’alimentation, dont une en juin à la périphérie de Pékin. Cela a entraîné le retrait du saumon fumé des rayons des supermarchés et a entraîné une boule de neige dans plusieurs cas à l’échelle nationale impliquant du poulet, du bœuf et des fruits de mer de près de deux douzaines de pays. Dans certains supermarchés, la viande importée est désormais accompagnée d’un autocollant déclarant qu’elle est exempte de virus.

Les infections parmi les manutentionnaires ont également mis en doute l’emballage. Cependant, la transmission de personne à personne n’a pas été exclue et la Chine n’a pas encore publié de preuves indiquant que l’emballage était effectivement la voie de l’infection.

Plaintes à l’étranger

Les partenaires commerciaux, y compris les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l’UE, disent qu’ils ne sont pas clairs sur la méthodologie de la Chine et n’ont vu aucune preuve solide que leurs produits étaient porteurs du virus. Les États-Unis se sont demandé si la répression de la Chine était scientifiquement fondée et ont suggéré que les interdictions pourraient constituer une barrière commerciale injuste.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a qualifié les accusations américaines de «totalement infondées et déraisonnables». Les mesures de la Chine sont «nécessaires dans l’esprit de donner la priorité à la vie des gens et de protéger la santé des gens», a-t-il déclaré la semaine dernière.

Dans une déclaration à l’Associated Press, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les cas de virus vivants trouvés sur les emballages semblent être «rares et isolés». Bien que le virus puisse «survivre longtemps dans des conditions d’entreposage frigorifique», il n’y a aucune preuve que des personnes contractent le COVID-19 de consommer de la nourriture, dit-il.

Transmission de surface

Le virus SARS-CoV-2 qui cause le COVID-19 se transmet massivement par des gouttelettes respiratoires et des particules de plus petite taille dans l’air, ce qui souligne l’importance du port de masque.

Pourtant, le virus peut également être présent sur les surfaces, et les responsables de la santé publique ont exhorté les gens à se laver soigneusement les mains et à éviter tout contact physique avec les autres. En général, plus les conditions sont froides et sèches, plus le virus peut survivre longtemps sur les surfaces.

L’essuyage des comptoirs, des mains courantes et d’autres surfaces est un moyen courant d’assurer la sécurité. Certaines personnes sont également allées à l’extrême de la désinfection des colis introduits chez eux, à la fois par elles-mêmes ou par les services de livraison.

Ce que disent les experts

Les traces de virus trouvées sur les emballages peuvent être infectieuses ou non infectieuses. Les tests extrêmement sensibles utilisés peuvent détecter à la fois les virus actifs et leurs restes, sans pouvoir les distinguer, a déclaré Timothy Newsome, virologue à l’Université de Sydney.

«C’est possible et peut représenter un risque, mais c’est certainement à l’extrémité inférieure du risque de transmission», a-t-il déclaré. «Nous savons que les basses températures stabilisent le virus. Néanmoins, je pense que les choses qui ont été transportées et la transmission de surface – il y a un faible risque.

Un test positif «n’indique pas un virus infectieux, juste qu’un signal du virus est présent sur cette surface», a déclaré Andrew Pekosz de la Bloomberg School of Public Health de l’Université Johns Hopkins.

«Je n’ai vu aucune donnée convaincante que le SRAS-CoV-2 sur les emballages alimentaires présente un risque important d’infection», a-t-il déclaré.

