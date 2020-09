Avec les puces Tiger Lake pour les ordinateurs portables fins, Intel défie AMD

Les nouveaux processeurs Tiger Lake d’Intel sont censés surpasser les concurrents d’AMD comme le Ryzen 7 4800U. Par rapport aux puces Ice Lake internes, Intel promet des performances de processeur 20% supérieures, les performances graphiques devraient même permettre des jeux légers avec les ultrabooks.

Le point fort des processeurs Tiger Lake est le processeur Intel Core i7-1185G7 à quatre cœurs avec une consommation électrique de 15 watts. Ses performances graphiques devraient non seulement battre celles du Ryzen 7 4800U, mais aussi celles de la carte graphique d’entrée de gamme Nvidia MX350 pour ordinateurs portables. La puce Intel gère soi-disant 50 à 60 images par seconde (FPS) dans des jeux comme “Gears Tactics”, “Grid (2019)” et “Total War: Troy”, vraisemblablement à des réglages bas. Selon Intel, le 4800U d’AMD n’emballe que 30 à 40 FPS dans les mêmes conditions.

Tiger Lake permet de jouer avec les ultrabooks

Dans Counter Strike: Global Offensive (CS: GO), la différence est la plus grande: 120 FPS contre 75 FPS. En d’autres termes: la puce Tiger Lake la plus puissante devrait transformer les ultrabooks en machines de jeu pour les joueurs qui ne sont pas trop exigeants. Même le streaming de jeux devrait être possible, même si la puce Intel n’a que quatre cœurs et huit threads, tandis que le concurrent AMD est un vrai huit cœurs.

Plus de 50 cahiers Tiger Lake à l’automne

Les nouveaux processeurs offrent Thunderbolt 4, USB 4.0, PCIe Gen 4 et Wi-Fi-6. La production dans le procédé économe en énergie de 10 nanomètres “SuperFin” permet des performances élevées avec une faible consommation d’énergie. Il existe au total neuf puces Tiger Lake des séries Core i3, i5 et i7, et plus de 50 ordinateurs portables avec les processeurs devraient être disponibles à partir de fin septembre / début octobre.