Avec l’électrique en accélération. Hyundai fait ses adieux au diesel

En même temps que l’industrie automobile semble faire un pas décisif vers l’électrification, de plus en plus de constructeurs abandonnent ce qui était autrefois «l’oie d’or» du secteur: le diesel. Le dernier abandon, provenant de l’industrie locale, s’appelle Hyundai.

Bien que le constructeur automobile sud-coréen n’envisage pas encore de supprimer les moteurs diesel de son offre, les nouvelles avancées par le journal local Korea JoongAng Daily, garantissent, citant des sources de l’industrie sud-coréenne et les documents internes du constructeur, que Hyundai a décidé arrêter déjà le développement de nouveaux moteurs diesel.

A l’heure où les marchés, comme l’Europe, poursuivent également ce type de moteur, Hyundai décide de réagir en conséquence, ne laissant que la possibilité de continuer à faire évoluer les blocs Diesel déjà en vente. . Du moins, jusqu’à son interdiction totale ou son obsolescence.

Les moteurs diesel du groupe Hyundai semblent numérotés…

Selon la même publication, la décision d’arrêter le développement de nouveaux moteurs diesel a déjà été mise en pratique, plus précisément, au second semestre 2020.

LIRE TROP

Maintenant en mode électrifié. Le nouveau Hyundai Tucson est arrivé au Portugal

Quant aux moteurs à essence, ils resteront pertinents pour Hyundai, notamment parce qu’ils continueront de servir de base aux hybrides et aux hybrides rechargeables. Fait qui devrait conduire la marque sud-coréenne à continuer d’investir dans le développement de ce type de blocs…

L’ère du tram

Cependant, et avec la nouvelle réglementation Euro 7, qui entre en vigueur, prévue pour le milieu de cette décennie, il est très certain que la grande majorité des constructeurs tentera d’épuiser, autant que possible, ce qu’ils peuvent retirer des moteurs à combustion. Bien que, avec la certitude, ils devront continuer à investir dans de nouvelles plateformes de véhicules électriques, afin de pouvoir répondre à la nouvelle ère qui approche.

Les plates-formes avec les véhicules électriques à l’esprit sont un investissement majeur pour la plupart des constructeurs

Il est rappelé que Hyundai a déjà annoncé son intention de compter sur une offre de 25 modèles 100% électriques d’ici 2025, l’offre démarrant sur la nouvelle Ioniq 5, dont la présentation est d’ores et déjà prévue en février prochain.

Marques appartenant au même groupe, Kia prépare également une toute nouvelle gamme de tramways. Il devrait en être de même avec la nouvelle marque de luxe du géant sud-coréen Genesis.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂