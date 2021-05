Avec le pardon de Nabokov, mais Lolita il n’y en a qu’un et c’est Ayala

Dans d’autres parties du monde, le nom de Lolita est associé immédiatement et uniquement au roman du même nom écrit par Vladimir Nabokov, ou à défaut avec la version cinématographique de Stanley Kubrick, mais au Mexique, cette référence est exclusive à une femme célibataire dont le nom de famille est Ayala.

Depuis plus de trois décennies on croyait que son image entretenait un lien jaloux avec les parents et les grands-parents Ils rattrapaient des questions d’information avec elle. Mais rien de plus faux que cette perception, parce que le journaliste et présentateur a transcendé les générations actuelles, au point d’être valorisé en tant que nouveau représentant de la culture pop.

Contrairement à d’autres personnalités de la télévision qui ont même eu recours à des situations dégradantes pour rester dans le spectre visuel du public, Lolita Ayala n’a rien fait d’autre que de transformer la dérision d’un ridicule apparent à l’antenne en une impulsion à se positionner comme une célébrité aimée et intemporelle.







Après l’épisode vécu en annonçant la nouvelle d’une bande-annonce chargée de méthamphétamine, où il avait du mal à faire passer la salive et sa voix est devenue rauque, est devenu un objet de ridicule. Des vidéos d’animation aux mèmes, Lolita Ayala était la bannière des blagues récurrentes sur les réseaux sociaux.

Mais il a su transcender ce traitement dénigrant pour en profiter en sa faveur. De trois détails qui ont toujours caractérisé sa présence élégante dans le tableau, elle a profité du fait que son nom était fréquemment cité dans Twitter surprendre ceux qui se moquaient, ainsi que ceux qui la manquaient; la coupe courte, une rose comme décoration et la phrase «information qui guérit», étaient des outils qui l’ont aidé à l’essor actuel de son image.

T-shirts aux designs vintage et références cinématographiques, illustrations basées sur la culture pop des années 80, des mèmes liés au roman de Nabokov et au film de Kubrick, conférences, capsules informatives et participation active aux réseaux sociaux, sont le résultat du succès de la réinvention de Lolita Ayala, qu’après son départ de Televisa, elle est restée un peu oubliée, sinon pour l’insistance des gens à se souvenir du chapitre de l’actualité avec la gorge en difficulté.

Parler de Lolita Ayala n’est pas une question de passé mais d’un présent qui enseigne l’importance de se réinventer, opportunité qui vient parfois d’accepter de se moquer de soi. Elle a su le faire. Avec le pardon de Nabokov, mais Lolita il n’y en a qu’un et c’est Ayala.