Avec le nouveau ProRAW, l’iPhone 12 Pro prend des photos professionnelles (même si vous n’êtes pas photographe)

La nouvelle mise à jour iOS apportera des nouvelles passionnantes pour tous les acheteurs de la dernière iPhone 12 Pro et Pro Max, mais cela résoudra également un problème ennuyeux qui pourrait avoir affecté de nombreux autres téléphones de la série iPhone. Il s’agit du progiciel iOS 14.3, qui apportera le système d’exploitation des téléphones Apple à la dernière version disponible et activera l’attente sur les variantes pro de l’iPhone 12 Mode ProRAW dédié aux photographes passionnés et professionnels.

Le mode de prise de vue ProRAW arrive

Cette catégorie de personnes attendait la mise à jour qui venait d’arriver depuis des semaines: le mode de prise de vue ProRAW avait en effet été montré en action lors de la présentation du nouvel iPhone 12, mais les dirigeants de l’entreprise avaient anticipé qu’il ne serait mis à la disposition des utilisateurs qu’en plus là-dedans. En fait, le mode ProRAW vous permet de capturer des photos en enregistrant en mémoire la gamme complète d’informations absorbées par les capteurs, offrant aux utilisateurs plus d’options et de meilleure qualité lors de l’édition de photos.

En réalité, un mode brut est déjà disponible depuis un certain temps sur les iPhones qui propose aux utilisateurs les clichés tels qu’ils ont été lus par le capteur photographique: son utilisation empêche cependant les algorithmes Apple d’intervenir automatiquement dans l’amélioration des photographies. Avec le mode ProRAW, les utilisateurs auront les deux disponibles: une photo traitée à la perfection par l’intelligence artificielle de la maison Cupertino, mais largement modifiable dans tous les aspects et passages qui est passé de la prise de vue à la sauvegarde en mémoire.

Correction d’un bug de notification

Malheureusement, le mode ProRAW n’enrichira iOS 14.3 que sur l’iPhone 12 Pro et Pro Max, mais d’autres propriétaires d’iPhone ont également une bonne raison de mettre à jour le téléphone avec la dernière version du système d’exploitation. La mise à jour promet de résoudre un bug qui a affecté un nombre croissant d’utilisateurs ces dernières semaines, et qui a empêché notifications de message pour être affiché correctement. La mise à jour devrait devenir disponible dans ces heures automatiquement ou en visitant les paramètres du téléphone appropriés: une fois installée, ceux qui ont rencontré ce problème devraient enfin pouvoir le laisser derrière eux.