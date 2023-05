Avec le nœud coulant autour du cou : fin expliquée du film turc de Netflix

Fournisseur Cultura La Ville Des Couteaux

Silvia santini, prostituée de haut vol, a été retrouvée adossée au mur du cimetière d'un quartier populaire de buenos aires, les mains attachées dans le dos et reliées à un noeud coulant passé autour de son cou ; la première page d'un journal militant contre la corruption politique a été enfoncée dans sa gorge. Chargée de l'enquête, l'officier de police fédérale marta abecasis constate que la scène du crime a été complètement sabotée par la commissaire du quartier, liliana mendez. délibérément ? la victime avait un souteneur yougoslave nommé ivo granic. mais ce dernier a également été assassiné, et son corps présente les mêmes blessures que celui de silvia santini. pour marta, cela rappelle étonnamment les méthodes des tortionnaires de l'armée, à la sombre époque du processus de réorganisation nationale , quand les opposants étaient des disparus . Fasciné par le tango, william bayer a choisi de situer la ville des couteaux à buenos aires, métropole mythique et lourde d'un passé aussi riche que cruel. son histoire est à l'image de la ville : peuplée de personnages troubles, foisonnante et pleine de faux-semblants : en un mot, envoûtante.