Avec le mal dans l’air, il est bon de prévenir

Honnêtement, les signes n’ont rien de saints! Bien sûr, nous en avons qui sont plus en paix, mais chacun a en lui ce petit diable qui commence à agir davantage en fonction de la situation dans laquelle il vit.

Curieux de savoir ce qui fait ressortir le pire en vous? Voir ci-dessous:

bélier

L’ambition de ce signe est ce qui peut vous conduire au mal. Partant du principe que «les fins justifient les moyens», l’Aryen fera de grands efforts pour obtenir ce qu’il veut, même si cela peut faire ressortir le pire en lui.

Taureau

Les Taureaux ne commettent pas le mal de manière rationnelle, ils agissent simplement par instinct. Le problème est que souvent votre instinct est lié à votre obstination extrême et à vos fortes convictions, donc même si un ange essaie de vous convaincre que la voie est mauvaise, rien ne vous arrêtera.

Gémeaux

Le Gémeaux n’est pas connu pour son degré élevé de mal, mais la vérité est qu’il aime faire du mal. S’il a une chance de faire chier, il ne peut tout simplement pas résister.

Cancer

Le Cancer ne supporte pas les gens convaincus ou paresseux. Connaissez-vous cette famille rance? Il absorbe tout le monde aussi! Il peut même s’efforcer de ne rien faire de mal, mais dans ses pensées, il tue l’autre de toutes ses forces.

Lion

Une fois que le Lion se sentira humilié, rien ne l’arrêtera tant qu’il n’aura pas reconstitué son honneur. Et, bien sûr, de cette façon, il peut marcher sur le ballon. Après tout, dans la recherche d’attention, il vaut parfois mieux être craint qu’aimé.

vierge

Elle est inconsciente, la Vierge n’a aucune idée du mal qu’elle fait aux autres. Son habitude de tout commenter, de donner son avis sur tout et de tout corriger fait que l’autre se sent impuissant, stupide et mal aimé.

Kg

Si quelqu’un gêne la Balance alors qu’il court après l’être cher, préparez-vous à trouver une personne prête à dire et à faire les choses les plus absurdes que vous puissiez imaginer. Et croyez-moi: quand une Balance est en colère, elle sait où ça fait le plus mal.

Scorpion

Malheur à ceux qui trahissent leur confiance! Rien ne suscite une telle colère chez le Scorpion qu’une sorte de trahison. Il sait enquêter, chasser et tirer ses propres conclusions. Quelles seront les conséquences de ses actes, il ne s’arrêtera de réfléchir qu’après les avoir commis.

Sagittaire

Le Sagittaire vit dans une illusion dans laquelle tout le monde sauf lui a tort. Dans cette distorsion de la réalité, il finit souvent par être mauvais et injuste envers de nombreuses personnes.

Capricorne

Lorsqu’un Capricorne veut quelque chose, rien ne lui gênera. Pour cela, s’il le juge nécessaire, il oubliera toute personne, tout contrat et tout problème!

Aquarium

Le Verseau pense qu’il est le seul digne de pouvoir. Convaincu que tout le monde n’est pas digne, il enjambera quiconque se met en travers de son chemin.

Poisson

Le manque d’attention vous prend toujours au sérieux. Il peut devenir un animal lorsqu’il est en quête d’amour, alors ne sous-estimez jamais les sentiments et les sensations des Poissons.