Avec le fonds de jeu de 165 millions de dollars de BITKRAFT sursouscrit, Jens Hilgers parle de sa stratégie d’investissement

La soif d’opportunités des investisseurs dans le secteur du jeu vidéo a porté ses fruits pour BITKRAFT Ventures, qui a déclaré avoir dépassé d’un tiers son objectif pour son dernier fonds. Le BITKRAFT Venture Fund 1 de 165 millions de dollars, initialement fixé à 125 millions de dollars, se concentrera sur les sports électroniques, les jeux et les médias interactifs.

«Le secteur continue de croître et est accéléré par toute cette crise de Covid (-19)», a déclaré Jens Hilgers, associé général fondateur, qui m’a parlé depuis Berlin des stratégies d’investissement du fonds. «Nous sommes probablement en train de sauter un peu là où les jeux vidéo ont été et seront et pourraient être.»

Divers analystes prévoient que le secteur des jeux vidéo générera environ 160 milliards de dollars de revenus cette année dans le monde, dont environ 1 milliard de dollars pour les sports électroniques. Cela équivaut à environ le double des industries mondiales du film et de la musique combinées.

L’industrie peut dépasser ces prodigieuses projections alors que la pandémie et la récession ferment les options de divertissement concurrentes et conduisent de nombreuses personnes à se tourner vers des expériences à plus forte valeur par dollar qu’elles peuvent faire à domicile.

BITKRAFT étaye ses investissements avec une théorie qu’il appelle les réalités synthétiques, le passage croissant du divertissement, de l’éducation et d’autres secteurs aux technologies virtuelles mises au point pour la première fois dans le jeu. Hilgers a déclaré que la sensibilité, exposée dans un livre blanc et d’autres documents sur son site Web, éclairait son approche d’investissement.

«Alors que le jeu devient si grand et que la couche d’outils devient grande, que se passe-t-il si une grande partie de ce que fait cette société commence à se dérouler dans des réalités simulées?» Dit Hilgers. «Une part toujours plus grande de la société se déroulera dans des réalités simulées, une part toujours plus grande du travail se fera dans des réalités simulées. C’est maintenant le moment où cela change. Nous pouvons clairement voir que cela augmentera considérablement.

Hilgers a déclaré que le nouveau fonds se concentrera sur quatre domaines:

Investissement direct dans les studios de développement de jeux et la propriété intellectuelle; «Technologies horizontales», telles que des outils de rétroaction haptique plus sophistiqués; Des plates-formes, telles que Boom.TV, qui permettent aux lycées et à des organisations similaires d’organiser leurs propres tournois e-sport; «Applied Game Mechanics», des entreprises qui étendent les technologies de jeu, les interfaces et les techniques d’engagement à l’éducation et à d’autres secteurs.

Une grande partie du jeu lui-même dépend de la recombinaison de genres et de formats testés et vrais pour de nouvelles plates-formes ou marchés, a déclaré Hilgers. Un exemple classique est League of Legends, qui a croisé le genre du jeu de tir en équipe avec le modèle commercial free-to-play alors émergent et est devenu l’un des titres les plus populaires au monde.

D’autres opportunités d’investissement émergent régulièrement, mais gagner de l’argent grâce à elles dépend de la recherche d’un «espace» sur le marché, a-t-il déclaré.

«Où est un poste vacant?» Dit Hilgers.

Cet espace peut être autour d’un genre, d’une plate-forme, d’un modèle de monétisation ou même d’une géographie, étant donné la prédominance des joueurs mobiles en Amérique latine et dans certaines parties de l’Asie par rapport aux territoires axés sur les consoles comme l’Amérique du Nord et l’Europe.

Dans l’année après Epic Games‘ méga coup Fortnite a balayé l’industrie, par exemple, il n’avait aucun sens pour quiconque de sortir un jeu de tir Battle Royale multiplateforme et gratuit, a déclaré Hilgers. (BITKRAFT est un investisseur dans Epic.)

Finalement, suffisamment d’acteurs avaient été introduits au format et étaient à la recherche de nouvelles expériences, créant les conditions d’une nouvelle opportunité de marché. Bientôt, les deux Apex Legends d’Electronic Arts EA et Call of Duty Warzones d’Activision ATVI s’est lancé avec succès.

«Nous avons formé une tonne de personnes aux jeux mobiles et de tir», a déclaré Hilgers à propos de l’industrie. «C’est une nouvelle opportunité. C’est la merveilleuse combinaison que nous recherchons.

Hilgers est en fait plus optimiste quant à l’impact potentiel de la prochaine génération de consoles PlayStation et Xbox, toutes deux attendues plus tard cette année, que le mobile 5G, qui se déploie à travers le monde derrière des dizaines de milliards de dollars d’investissements en capital.

«La nouvelle génération de consoles aura plus de succès que la dernière génération», a déclaré Hilgers. «J’ai l’impression qu’il y a une plus grande excitation qui s’est accumulée parce que les gens ont passé tellement plus de temps avec les jeux vidéo maintenant, donc je pense que sur ces marchés, ça va être un grand coup de pouce.»

À l’inverse, sur des marchés tels que le Japon, l’Amérique du Nord et l’Europe, où le jeu sur console est profondément ancré, Hilgers a déclaré que des réseaux plus rapides ne devraient pas avoir un impact important bientôt.

«Je ne vois pas vraiment le besoin de 4 (G) ou de 5G, du moins dans un marché avec un bon réseau LTE», a déclaré Hilgers. «Je ne vois pas le cloud gaming comme quelque chose qui changera le marché au cours des trois, quatre, cinq prochaines années. Dans les marchés émergents, cela pourrait être une grande différence. Il existe de nombreux endroits où le jeu multijoueur ou le téléchargement de jeux plus volumineux sur des appareils seront difficiles. Ils deviendront d’énormes marchés de jeux avec une connectivité énorme. »

Les investissements de BITKRAFT provenant de fonds précédents comprennent le réseau vidéo axé sur les joueurs Venn; titre de bac à sable massivement multijoueur Playable Worlds; et Galaxy Interactive, le fonds basé à Los Angeles dirigé par Sam Englebardt (écoutez ma conversation Let’s DEW Lunch plus tôt cette année avec lui ici). La société soutient également Roundhill Ventures, qui possède deux ETF axés sur les jeux, les sports électroniques et les paris sportifs en ligne, € NERD et € BETZ.

Les investisseurs corporatifs du nouveau fonds comprennent le fabricant de chaussures Adidas, la société holding de marketing / publicité WPP, le fabricant d’équipement de jeu Logitech et Advance, la société de portefeuille d’actifs de la famille Newhouse, telle que l’éditeur de magazine Condé Nast, a déclaré Hilgers. Un éventail de family offices a également investi, notamment Carolwood de Bruce Karsh, Declaration Partners de David M. Rubenstein et JS Capital de Jonathan Soros.

Hilgers est le fondateur et ancien PDG d’ESL, l’une des plus anciennes opérations d’esports, et a cofondé l’équipe G2 Esports. BITKRAFT, 4 ans, a également des partenaires à San Francisco, Los Angeles et Londres.

