Avec l’arrivée de plus d’utilisateurs, Clubhouse est appelé à changer: voici comment

S’appuyant sur la voix et les conversations en direct, Pavillon peut se vanter d’être un réseau social très particulier; comme toutes les plateformes de ce type, cependant, sa valeur est donnée en grande partie par les visiteurs et le contenu qui le peuplent, et de ce point de vue, il peut encore être défini comme une grande inconnue en particulier pour les utilisateurs non anglophones. Voici donc à quoi vous pouvez vous attendre de la plateforme une fois que le nombre de visiteurs augmentera inévitablement avec l’augmentation des invitations en circulation.

La barrière de la langue

Clubhouse est définitivement connoté d’un point de vue linguistique – encore plus que les autres médias sociaux basés sur l’écrit. Ceux qui ne parlent pas anglais trouveront inutiles les milliers de salles qui continueront de constituer la majorité de celles créées sur la plateforme; ceux qui parlent également anglais peuvent ne pas le faire assez couramment pour vouloir engager des conversations avec des inconnus sur une grande variété de sujets. En revanche, l’offre Clubhouse réservée aux utilisateurs italiens est plus pauvre en variété et en nombre de chambres que celle en anglais: l’application est arrivé plus tard de notre part et le nombre total d’utilisateurs potentiels restera toujours inférieur à celui du public anglophone.

Invitations à la hausse

L’écart entre le nombre d’utilisateurs et de salles anglophones et d’italiens et locaux ne sera jamais comblé, mais bientôt même nos propres utilisateurs atteindront un nombre qui conduira les contenus à se diversifier davantage qu’ils ne le sont aujourd’hui. En fait, les développeurs distribuent un nombre croissant d’invitations aux membres, à tel point que ceux qui se sont inscrits il y a à peine une semaine pourraient en distribuent déjà plus d’une dizaine. Tous les nouveaux utilisateurs pourront à leur tour appeler d’autres personnes dans le Clubhouse, dans l’espoir que le public se diversifie par rapport au panorama actuel composé principalement de communicateurs, de professionnels et d’influenceurs.

Ce qui va changer entre aujourd’hui et demain

Aujourd’hui, les chambres sont caractérisées par un nombre limité d’arguments et d’un public encore restreint (les plus grandes salles tricolores rassemblent quelques milliers de personnes) que navettes d’un lieu à un autre à la recherche de quelque chose de nouveau à écouter – pas toujours réussi. L’espoir est qu’ils trouveront bientôt leur public trouvez-vous aussi qui pour le moment ne sont tentés que provisoirement avant de sortir dans quelques minutes faute d’auditeurs. De l’autonomisation des femmes à la dépression covid, en passant par plus de repaires de niche mais également suivie ces derniers jours: les premières chambres avec un réel potentiel pour un large public, ils ont commencé à remplacer les hangouts et les conversations occasionnels sur l’engagement et les startups.

L’arrivée des clubs

En plus de cela, il faut considérer que l’une des fonctions clés de Clubhouse n’est pas encore apparue parmi les utilisateurs italiens, à savoir les clubs. Ces sections fonctionnent comme des groupes Facebook: elles sont sous le contrôle d’un manager et rassemblent une communauté derrière un ou plusieurs intérêts communs. Ils peuvent être organisés en eux chambres périodiques et rendez-vous fixes, qui pour le moment en Italie sont organisés en externe à la plateforme. Une fois que les clubs se sont également répandus dans notre pays (l’institution met du temps pour que la demande se retrouve sous les yeux d’un modérateur), ils peuvent être indexés dans le système de subdivision de l’application par thème, permettant également aux utilisateurs italiens de trouver exactement les salles qu’ils recherchent. et encourager la création de lieux de niche.

