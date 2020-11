Avec l’arrivée de Noël. L’édition numérique de décembre Turbo est maintenant disponible!

À l’approche de Noël, la dernière édition numérique de TURBO Magazine de décembre est désormais disponible en téléchargement. Avec beaucoup de nouvelles, des raisons d’intérêt et bien plus à lire!…

Déjà en pensant à la saison de Noël et aux cadeaux que, même avec les moments difficiles que nous traversons, le Père Noël peut apporter, le Turbo de décembre arrive, tout de suite, avec la première répétition, sur le sol national, de la nouvelle BMW Série 4 , un coupé désormais totalement indépendant de la Série 3, tout est musclé!

Également pleine de muscle… et d’adrénaline, la Porsche 718 Cayman GT4 a été testée dans le complexe d’Hockenheim, notamment pour la TURBO. Et demander la liberté totale sur toutes les routes de notre pays, où nous avons laissé libre cours à la nouvelle Audi S4. Dans ce cas, mis à l’épreuve dans la variante fourgon, mais avec le même V6 3.0 de 347 chevaux fougueux…

Cependant, véritable confrontation, nous avons décidé de favoriser entre deux SUV sportifs, la Maserati Levante la plus puissante de tous les temps, avec un V8 essence de 580 chevaux, et l’incontournable Porsche Cayenne. Clash qui a fini par engendrer beaucoup d’adrénaline.

Il convient également de mentionner l’arrivée, au Portugal, de la nouvelle génération de Volkswagen Arteon, désormais également avec une variante Shooting Brake, que le TURBO déjà eu l’occasion de se sentir, de première main. La même chose s’est produite avec la toute nouvelle Toyota Yaris, une nouvelle génération dans laquelle tout est vraiment nouveau.

Disponible uniquement et uniquement dans l’édition numérique de décembre de Turbo, entre autres thèmes, la dernière création Ferrari, la SF90 Spider, un cabriolet hybride avec 1000 ch de puissance et une accélération à 100 km / h en pas plus de 2, 5 secondes. Et cela, bien qu’inaccessible à la grande majorité des Portugais – parmi lesquels, nous-mêmes -, cela nous aide néanmoins à rêver …

