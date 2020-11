Avec l’arrivée de Noël. Le magazine TURBO de décembre est déjà en kiosque!

Dans une année atypique et à un moment où nous avons commencé à réfléchir à ce que sera Noël, voici la dernière édition de votre magazine TURBO de décembre, disponible en kiosque. Et, comme toujours, avec toutes les actualités, essais et sujets d’intérêt, que vous ne voudrez pas manquer!

Dans une édition qui pense déjà à la saison de Noël, cette année peu invitante pour les grands rassemblements familiaux, en raison de la pandémie dans laquelle nous vivons, nous vous invitons à des plaisirs plus individualistes, à «vivre» des moments de conduite sur le mythique circuit d’Hockenheim, à bord du nouveau Porsche 718 Cayman GT4. Ce qui, déjà dégagé de l’ombre de l’iconique 911, montre ici que lui aussi connaît très bien le vrai sens du mot efficacité…

D’ailleurs, profitant du fait que nous avons l’adrénaline à la hausse, nous avons décidé de partir sur la route, déjà au Portugal, avec la nouvelle BMW Série 4, aujourd’hui un modèle totalement indépendant de la Série 3 qui était à sa base, et qui est aussi, Ricardo Machado défend qui «a vécu avec lui», le retour aux origines de BMW… ainsi que le plaisir de conduire.

L'édition numérique de décembre Turbo

Pour les indécis, une comparaison dans laquelle nous mettons deux autres sports, face à face, en l’occurrence, des SUV. Plus précisément, la Maserati Levante la plus puissante de tous les temps, le V8 de 580 chevaux, face à l’emblématique Porsche Cayenne. Résultat? Lisez simplement l’article dans votre magazine TURBO…

Poursuivant dans le domaine des SUV, un test avec le dernier membre de la vaste famille de SUV et crossovers de Mercedes, le GLB, dont les dimensions particulièrement compactes n’empêchent même pas de proposer une variante 7 places!

Mais, parce que, aujourd’hui, le marché est aussi et principalement électrique, un représentant de ce type de propositions ne pouvait manquer, plus précisément, la version électrique de la nouvelle génération Opel Mokka. Qui, sans abandonner les moteurs thermiques, fait désormais ses débuts avec un système de propulsion 100% électrique, fourni par PSA.

Enfin, une autre nouveauté, venue d’Allemagne. Dans ce cas, la nouvelle génération de Volkswagen Arteon, vient de se présenter au Portugal, et qui, pour la première fois, compte sur une variante de fourgon plus stylée, ou Shooting Brake. Une proposition qui, rappelle Marco António, qui était à la présentation, n’a quasiment pas de concurrents sur le marché, fruit du concept qu’il défend …

