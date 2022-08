Avec l’aide d’un nouveau pack de textures, le mod Doom remasterise magnifiquement Doom 3 en HD

La célèbre franchise PC FPS de Logiciel d’identification, Perteest constamment modifié par les moddeurs, allant même jusqu’à échanger le furieux Doomguy avec le chat adorable et, en comparaison, plutôt décontracté de Stray.

C’est maintenant au tour de Doom 3, qui a récemment subi une refonte totale grâce à une nouvelle mise à jour qui ajoute un incroyable pack de textures HD.

De nombreux effets sonores ont également été modifiés, notamment ceux du pistolet par défaut, qui dans le jeu de base semblait inintéressant et peu mais est maintenant amélioré avec les bruits du premier Doom 3 alpha.

D3HDP est la justification idéale pour revisiter peut-être le membre le plus ridiculisé de toute la dynastie Doom et lui donner une autre chance si vous pardonnez le jeu de mots. L’ensemble du jeu est plus agréable, plus rapide et plus dynamique que jamais.

Doom 3 est toujours une partie importante de l’histoire du FPS et en vaut vraiment la peine même si vous n’êtes pas un finaliste de la série. Les entrées monstres sont un peu trop nombreuses, et le level design n’est jamais tout à fait à la hauteur du travail sublime de John Romero (qui, soit dit en passant, envisage un retour dans le genre FPS).

Le pack de textures HD a été créé par un groupe de contributeurs qui ont intégré leurs mods individuels haut de gamme dans ce fantastique produit fini, et il est accessible gratuitement sur Mod DB. Consultez notre liste des meilleurs jeux PC FPS si vous en avez assez de Doom et que vous voulez essayer quelque chose de nouveau. Doom 3 est, pour le moins, un jeu controversé.

Croyez-le ou non, certains le considèrent comme le meilleur de la série, mais d’autres, comme moi, le considèrent comme un poney à un tour qui avait l’endurance et l’élément de surprise de ses prédécesseurs.

Parce que Doom 3 a effectivement mis la série en attente pendant un temps considérable avant le remake de 2016 acclamé par la critique, le débat est maintenant pour la plupart sans objet.