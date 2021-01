Avec la version RS. L’Audi E-Tron GT sera officiellement présentée le 9 février

Annoncée comme la première Gran Turismo 100% électrique à arriver sur le marché, l’Audi E-Tron GT a une date de présentation officielle: le 9 février. L’annonce a été faite avec de nouveaux teasers et à un moment où la période de réservation est déjà en cours.

A cette époque déjà en production, même si les photos déjà connues montrent invariablement l’E-Tron GT camouflé, l’annonce de la présentation officielle a été faite, accompagnée de quelques images supplémentaires, par le directeur du design d’Audi, Marc Lichte. Ce qui a également tenté d’expliquer le design du nouveau Grand Turismo électrique.

«E-Tron est, certes, une grande tournée. Terme généralement appliqué aux voitures de sport, prêtes à parcourir de longues distances », explique Lichte, ajoutant que« les GT diffèrent des voitures de sport pures, car elles offrent beaucoup plus de confort, en plus d’un intérieur plus spacieux ».

Abordant, plus précisément, le cas de l’E-Tron GT, le concepteur défend qui «en tant que gran Turismo 100% électrique, l’E-Tron GT cherche à réinterpréter cet équilibre, ne réduisant pas les performances à la simple capacité d’accélération, mais attribuant également un importance particulière et créative, à l’efficacité ».

Selon Marc Lichte, la diminution de la résistance aérodynamique était l’une des principales préoccupations dans la conception de l’E-Tron GT, car cela finit par se refléter dans une gamme plus large. Les formes fluides du modèle font également partie du nouveau langage de conception qu’Audi entend développer dans son avenir électrique.

«La durabilité commence par une idée initiale, qui s’exprime à travers le design. Suivant ce même principe, l’E-Tron GT lance ainsi une idée qui caractérisera notre compréhension du luxe dans le cadre de la mobilité électrique », déclare le principal responsable du design chez Audi.

Une cabine «sculpturale»

En raison des dimensions compactes du système de propulsion entièrement électrique, le modèle est également présenté avec un intérieur particulièrement spacieux, avec des dimensions similaires à celles d’un plus grand véhicule à combustion externe. Avec Lichte décrivant l’habitacle comme «sculptural», l’accent étant mis sur le conducteur et la conduite.

Pensant, une fois encore, à la durabilité, l’E-Tron GT utilise de nombreux matériaux recyclés, Audi renonçant à proposer, dans ce modèle, des revêtements en cuir.

Aura également RS

Déjà en pensant aux clients à la recherche de plus de performances, la marque des quatre anneaux révèle, dès à présent, que l’E-Tron aura, à l’avenir, une version RS, qui, bien que toujours en développement à ce moment, devrait pouvoir atteindre 96 km / h en 2,88 secondes, ainsi que 161 km / h en 6,86 secondes maximum.

L’Audi E-Tron GT est déjà entrée en production

Avec une présentation officielle prévue le 9 février, l’Audi E-Tron GT devrait arriver chez les concessionnaires au printemps prochain.

