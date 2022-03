Avec la première de The Batman, voici notre liste du pire au meilleur des Catwomen au cinéma

BD DC

Il n’y a pas que Zoë Kravitz qui a donné vie à Catwoman à l’écran ! Nous passons ici en revue les actrices qui ont joué le personnage de 1966 à nos jours.

© Warner Bros PicturesZoë Kravitz et Robert Pattinson jouent dans The Batman.

Une nouvelle version de Homme chauve-souris est sorti de la main de Robert Pattinson et Matt Reeves à l’écran. Mais alors que beaucoup débattent qui était le meilleur acteur à apporter Bruce Wayne tant au cinéma qu’à la télévision, nous nous demandons ici : quelle actrice a été la plus remarquable en tant que femme chat? Passez en revue notre liste avec les chiffres qui étaient Catwoman de 1966 à 2022!

+ Catwoman : du pire au meilleur

5. Lee Meriwether

Aujourd’hui l’actrice a 86 ans et semble bien loin des films de super-héros. Cependant, elle était responsable de donner vie à Catwoman dans Homme chauve-souris, le film de 1966 basé sur la série télévisée du même nom. C’était le premier film du personnage de DC Comics et la performance de Lee Merwether Ce n’était pas si convaincant, puisqu’elle est en fait apparue comme remplaçante de Julie Newmar.

4.Halle Berry

Ça ne fait aucun doute que Halle Berry C’est une grande actrice, en effet, elle a remporté un Oscar, un Golden Globe, deux Screen Actors Guild Awards et un Emmy. En 2004, dans l’un des meilleurs moments de sa carrière, il a joué dans le film femme chat réalisé par Ptiof. Son rôle était celui de Patience Phillips et elle était très éloignée de l’univers Batman et Selina Kyle. C’est pourquoi la bande est devenue un flop au box-office.

3.Anne Hathaway

avant l’arrivée de homme chauve-sourisla dernière actrice qui avait joué Catwoman au cinéma avait été Anne Hathaway. Elle était chargée de donner vie à Selina Kyle dans Le chevalier noir se lève, avec Christian Bale et réalisé par Christopher Nolan. Pour ce rôle, elle a été nominée pour les People’s Choice Awards et a remporté un Teen Choice Awards. Il est évident que sa participation a été transcendante pour la production et que les spectateurs ont été plus que satisfaits.

2. Michelle Pfeiffer

Tout au long de ses 63 ans, michelle pfeiffer Il a réussi à se remplir d’éloges grâce à ses nombreux projets au cinéma. Cependant, l’une de ses performances les plus mémorables était dans batman revient, le long métrage de 1992 réalisé par Tim Burton. Dans cet épisode, Michael Keaton était chargé de donner vie à Bruce Wayne. Et bien que sa co-star n’ait pas été la plus importante de l’histoire, la vérité est qu’elle est devenue emblématique et que le costume qu’elle portait est devenu un élément inoubliable.

1. Zoé Kravitz

La performance de Zoé Kravitz au homme chauve-souris mérite d’être applaudi. Pourquoi les fans ont-ils adoré son travail avec Robert Pattinson ? Pour ceux qui suivent de près les productions DC Comics, beaucoup pensent qu’il s’agit de l’adaptation la plus fidèle du personnage à l’écran. Avec une excellente mise en scène de Matt Reeves, une chimie inégalée avec son protagoniste et une garde-robe impressionnante, elle a été nommée l’une des grandes Catwomen de l’histoire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂