Avec la plateforme Geely. Préparation intelligente du premier crossover électrique

Profitant de la connexion qu’il entretient en même temps avec Geely et Daimler, Smart travaille sur ce qui sera son premier crossover. Qui s’appuiera sur la nouvelle plateforme pour véhicules électriques, créée par le groupe automobile chinois.

L’annonce a été faite par le responsable de Smart for Global Sales, Daniel Lescow, à travers un article publié sur LinkedIn. Dans lequel il décrit le futur crossover électrique comme «le nouvel alpha de la jungle urbaine».

Aujourd’hui détenu conjointement par Geely et Mercedes-Benz, Smart cherche ainsi à profiter des derniers développements réalisés par le groupe automobile chinois, qui, entre autres marques, possède Volvo, Lynk & Co et Lotus . Plus précisément, en utilisant la même plate-forme modulaire pour véhicules électriques (SAE) que Link & Co et Volvo utiliseront dans plusieurs futurs modèles.

Quant à la contribution de Mercedes au premier crossover intelligent, elle devrait se concentrer sur le design et d’autres aspects, Lescow écrivant même que «c’est vraiment l’un de ces cas où 1 + 1 est plus que 2! ».

La plateforme modulaire de Geely pour les véhicules électriques

Le même responsable s’assure également que le véhicule est en cours de développement, toujours dans un œil sur le marché chinois, aujourd’hui l’un des plus grands marchés mondiaux des véhicules électriques et où les crossovers commencent également à gagner du terrain.

Cependant, malgré l’attention portée à la Chine, Lescow garantit que le modèle sera conçu en tenant compte des goûts des consommateurs européens.

Enfin et bien qu’il n’y ait pas, au moins pour l’instant, beaucoup d’informations sur ce qui sera le premier crossover électrique de Smart, l’intention de Geely est de parier sur ceux qui seront les futurs modèles des différentes marques qu’il détient, dans une qualité de construction de haut niveau et un niveau de sécurité capable d’atteindre les cinq étoiles.

Parlant spécifiquement des tramways, basés sur la nouvelle plateforme SAE, les attentes du groupe automobile chinois sont que les modèles offrent des autonomies au-dessus de 640 kilomètres. Depuis, dans le domaine de l’assistance à la conduite et même de la conduite autonome, Geely travaille déjà avec Israel Mobileye, dans le but de garantir, également, une offre de premier ordre.

«Je ne peux même pas vous dire à quel point je suis enthousiasmé par ce nouveau véhicule!», Écrit Lescow, assurant que «ce sera exceptionnel – il sera instantanément reconnu comme un Smart, ultra-moderne, sophistiqué et avant-gardiste dans les solutions de connectivité. Plus important encore, il aura le plus « intelligent » [o mais inteligente] toutes les caractéristiques – super compact à l’extérieur et énorme à l’intérieur ».

