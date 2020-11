Avec la pandémie, le PC de bureau a plus de sens que jamais, mais les fabricants semblent l’avoir oublié

L’ordinateur portable est la jolie fille des fabricants comme Lenovo, HP, Dell, Samsung ou Apple depuis des années. Il semble, en effet, comme si presque rien d’autre n’existait pour eux, et bien que les rénovations d’ordinateurs portables et de convertibles soient fréquentes et notables, les ordinateurs de bureau n’attirent presque plus l’attention par ces mêmes fabricants.

Les ordinateurs de bureau sont devenus, semble-t-il, quelque peu inconfortables pour eux. Si vous voulez des PC, assemblez-les vous-même, semblent-ils dire. Cette liberté est grande et vous permet de personnaliser ces équipes de manière extraordinaire, mais Qu’est-il arrivé aux propositions préconfigurées des fabricants? Ils sont rares et généralement peu attrayants, et je vois personnellement ici une opportunité claire maintenant que la pandémie a fait du télétravail la norme plutôt que l’exception.

L’ordinateur portable convient pour certaines choses. Le PC, pour les autres

J’ai moi-même récemment raconté comment, ces derniers temps, j’ai arrêté de travailler avec mon ordinateur portable pour le faire avec mon PC. Mon ordinateur de bureau, que j’avais utilisé principalement pour jouer à un jeu de ‘Battlefield 1’ avant, est bien plus puissant que mon Dell XPS 13 de 2015, et j’ai fini par remercier ces moments où la charge de mes sessions de travail Je finis par gratter le navigateur pendant quelques secondes quand par exemple je parle de nombreux onglets ou Photoshop et autres applications qui sont plus gaies sur cet ordinateur.

Pendant de nombreuses années, j’ai utilisé mon ordinateur portable comme PC: je l’ai connecté à un moniteur externe, une souris et un clavier et cela m’a donné la liberté de me déplacer avec lui partout où j’allais et de continuer à travailler avec lui dans un format portable sans problème. Je ne le bougeais pas vraiment beaucoup, et J’ai fini par m’abandonner au pouvoir (même si cela implique une consommation plus élevée) du PC.

Ce scénario, je pense, est plus important que jamais et met le PC en valeur. Cela le ressuscite, pour ainsi dire. La pandémie nous a enfermés (pas mal) chez nous, et je ne sais pas pour vous, mais travailler avec un ordinateur portable pendant plusieurs heures à la fois sans l’avoir connecté à au moins un moniteur externe semble être une torture.

Voir des choses sur un écran de 13,3 ou 15,6 pouces pendant huit heures (ou plus) chaque jour est probablement quelque chose que certains d’entre vous font probablement, mais il est également probable que si vous faites de même avec l’équipement connecté à un moniteur externe, vous travaillerez. plus et mieux: ou vous verrez plus d’informations sur ce moniteur ou, au moins, vous le verrez mieux.

Huit heures (ou plus) par jour comme ça? Supprimer supprimer.

L’ordinateur portable perd de son sens quand on passe de nombreuses heures devant l’ordinateur et que l’on n’a plus besoin de pouvoir déplacer le matériel d’un endroit à un autre. Au-delà du jeu – scénario clair pour en profiter – le PC de bureau a regagné beaucoup d’intérêt pour ceux qui doivent maintenant travailler ou étudier tant d’heures de chez eux.

Il existe de nombreuses raisons, parmi lesquelles le coût. À de rares exceptions près, un ordinateur de bureau doté des mêmes fonctionnalités qu’un ordinateur portable sera nettement moins cher: la miniaturisation et la production d’ordinateurs portables ambitieux tendent à faire monter en flèche les prix, qui sont beaucoup plus à distance dans le cas des PC, où l’offre de composants est encore plus large et a donné naissance à cette ère fantastique de personnalisation et du «montez-le vous-même» que nous avons abordé en profondeur dans Engadget à de nombreuses reprises.

Assembler un PC vous-même, c’est bien, mais Les offres des fabricants me manquent, qui semblent avoir laissé un segment en arrière-plan (ou troisième) qui a maintenant plus de sens que jamais.

Fabricants, nous voulons plus de PC clé en main

Tant dans les équipes de travail que dans les équipes de jeu, les propositions sont rares et souvent peu attrayantes: dans de nombreux cas (sinon tous) il est beaucoup plus conseillé (et même pas cher) de monter soi-même un PC, et ceux qui recherchent un nouveau PC sans se compliquer la vie finissent souvent par se tourner vers les ordinateurs portables – même s’ils coûtent plus cher – car cela finit par leur donner des options pour les déplacer à l’avenir s’ils en ont besoin.

Cette réalité est accablante dans les ventes de PC et d’ordinateurs portables ces derniers temps. Les données Canalys pour le troisième trimestre de 2020 sont écrasantes, tous les formats portables fonctionnent comme une bête – les Chromebooks en particulier – et les seuls qui chutent dans les ventes sont le bureau et postes de travail de bureau.

Les tablettes au format All-in-One sont strictement sauvegardées, et pour moi ce problème n’est rien de plus qu’une opportunité d’amélioration pour les fabricants, qui ont la possibilité de corriger cette situation et retour pour parier sur un format qui suscite beaucoup d’intérêt et cela, comme je l’ai dit, a beaucoup de sens dans la pandémie.

Les ordinateurs portables peuvent être attrayants en raison du peu d’espace qu’ils occupent, mais si tant de personnes les utilisent pendant tant d’heures à la maison pour faire du télétravail peut-être qu’ils le feront avec un moniteur externe, ce qui signifie que le poste de travail peut également être configuré avec un boîtier de petite ou moyenne taille.

Le PC n’a pas à occuper beaucoup. Il y a des propositions sur le marché qui vont dans la bonne direction, mais nous en voulons beaucoup plus.

Si on a vu quelque chose ces derniers temps dans le segment des PC assemblés par composants, c’est que la quantité d’offres en termes de formats et de designs est étonnante, mais aussi le bureau est un appareil beaucoup plus rentable sur le long terme et la raison en est simple: il est modulaire. Nous pouvons l’étendre avec le temps, ce que nous pouvons difficilement faire sur les ordinateurs portables.

Donc fabricants, si vous lisez ceci, vous voulez quand même m’écouter: peut-être pourrez-vous surprendre et avec ces rénovations massives de vos gammes d’ordinateurs portables et de cabriolets, vous voudrez peut-être présenter une offre beaucoup plus attractive dans le domaine des ordinateurs de bureau. Offrez non seulement les « coffrets », mais aussi des packs clé en main comprenant également un écran, un clavier et une souris. Donnez quelques options pour personnaliser ces packs et je vous assure qu’il y aura plus d’un utilisateur qui appréciera ce regain d’intérêt pour le PC de bureau.

Moi, bien sûr, je le ferai. Et vous?