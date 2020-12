Avec la pandémie, le marché du jeu vidéo vaut plus que le cinéma et le sport réunis

le marché du jeu vidéo bat celui du cinéma et du sport. Cela a été révélé par une enquête publiée par International Data Corporation, qui montre comment le chiffre d’affaires des jeux vidéo a augmenté en 2020 de plus de 20% par rapport à 2019, pour un équivalent de 197,7 milliards de dollars comme revenu total. En 2019, le marché du cinéma et du sport, combiné, a généré un chiffre d’affaires de 175 milliards de dollars, qui en 2020 a considérablement diminué. Cet impact est certainement dû au COVID-19 et aux verrouillages internationaux qui en résultent. La fermeture des stades et des cinémas au public et le report de films et d’événements sportifs à l’année prochaine (les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et l’UEFA Euro 2020 parmi les plus importants), ont contribué à la baisse des revenus totaux du sport et de l’industrie cinématique. À l’inverse, avec des gens forcés de rentrer chez eux, souvent devant un écran, les jeux vidéo se sont révélés être les achats préférés en période de pandémie.

Au-delà de la situation due au COVID-19, la croissance du chiffre d’affaires des jeux vidéo est également liée à la Nintendo Switch, porté par le succès d’Animal Crossing: New Horizons. A côté de l’hybride de Nintendo, il y a aussi les nouvelles consoles de Microsoft et Sony, Xbox SeriesX | S et PlayStation 5, dont les débuts remontent à novembre dernier. Malgré les difficultés de dénombrement et la limite des stocks, le lancement de la neuvième génération de consoles a été parmi les plus rapides de l’histoire, selon les déclarations officielles des différentes sociétés. Mais les vrais moteurs du marché du jeu restent jeux mobiles. Les jeux vidéo pour appareils mobiles ont enregistré une croissance de 25% en 2020, soit 87,7 milliards de dollars. Un marché en plein essor notamment en Asie et dans le Pacifique, pour une valeur de 56,6 milliards de dollars. Avec ces chiffres, il n’est donc pas étonnant de savoir qu’au mois de novembre, le célèbre Among Us of InnerSloth était joué par près d’un demi-milliard de personnes sur smartphone. Bien sûr, c’est un titre gratuit qui n’affecte pas directement le chiffre d’affaires, mais il nous fait comprendre la croissance des investissements et l’attention culturelle sur les phénomènes du monde du jeu vidéo.