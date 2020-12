Avec la pandémie COVID-19, le verrouillage, le travail à domicile, l’année 2020 était essentiellement un mème «  Cachez votre douleur Harold  »

Le roman Coronavirus nous a frappé durement et nous avons riposté avec le verrouillage, la distanciation sociale, le port de masques et la création de beaucoup de mèmes.

COVID-19[feminine les verrouillages ont été une longue journée et si le travail à domicile prenait une partie de notre temps, parcourir les médias sociaux était une excellente évasion. Voici quelques mèmes sur le coronavirus pandémie à laquelle nous avons travaillé dur en essayant d’essuyer subtilement nos larmes. En espérant que 2021 nous rapprochera de passer plus de temps à l’extérieur, en toute sécurité et sans masque.

Date de mise à jour: 31 décembre 2020 20:39:13 IST

