Avec la nouvelle fonction d’Amazon et Twitch, vous pouvez regarder des films et des séries télévisées ensemble, même à distance

La pandémie de coronavirus et le verrouillage qui en a résulté ont contraint des millions de personnes à se tourner vers les services en ligne pour mener des activités d’entreprise qui auparavant pouvaient être menées en face à face, notamment jouer à un jeu de société ou simplement regarder un film ensemble. En espérant que d’autres situations similaires ne se produiront pas, ces jours-ci, Amazon a officiellement activé Soirée de surveillance Twitch, une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de Twitch de tout le monde regarde un film de sa propre maison du catalogue Prime Video, parfaitement synchronisé et avec la possibilité de le commenter dans la même fenêtre de discussion.

On parlait de la nouveauté depuis un certain temps, car elle était au centre d’une phase de test pendant des mois et avait fait ses débuts aux États-Unis fin juin, quand on parlait de son fonctionnement. Ce qui change à partir d’aujourd’hui, c’est qu’une Watch Party peut maintenant être lancée par des utilisateurs du monde entier: visitez simplement le site de la plateforme et entrez avec vos informations d’identification Amazon. Si le compte est combiné avec un abonnement à Prime Video, il sera possible héberger un live avec le film diffusé, qui sera visible par tous les utilisateurs enregistrés avec Abonnement Prime Video activé.

L’inscription au service de streaming Amazon est une condition préalable pour rejoindre une Watch Party. Pour le reste, cependant, la vision ce n’est pas limité aux amis et à la famille: le lien à suivre pour entrer dans une salle virtuelle peut être rendu public et diffusé pour créer des expériences de visionnage collectives auxquelles des dizaines et des dizaines de personnes peuvent participer. Le mode d’interaction par défaut entre les spectateurs est toujours le chat intégré au service, mais pour les groupes d’amis les plus intimes, il y a toujours la possibilité de faire correspondre un appel audio ou vidéo sur un autre service.

La nouveauté est en train de sortir et devrait devenir disponible partout dans quelques jours, avec un problème sous-jacent: puisque le service amènera des utilisateurs du monde entier vers les mêmes salles virtuelles, ils créeront incompatibilités dues à des catalogues différents que Prime Video propose dans divers pays. Certains films ou séries télévisées dont le groupe ne détient pas les droits dans la zone d’origine d’un utilisateur ne seront pas disponibles pour la visualisation, quelles que soient les promesses de l’hôte.