Avec iOS 14.5, vous pouvez déverrouiller votre iPhone via Apple Watch

Ceux qui souhaitent actuellement déverrouiller leur iPhone via Face ID dans la vie de tous les jours échouent souvent à cause du masque qu’ils portent – avec iOS 14.5 qui devrait prendre fin. Les propriétaires d’une Apple Watch peuvent ensuite déverrouiller leur iPhone avec leur Smartwatch.

Pocket-lint rapporte que cette fonction est au moins incluse dans la première version bêta développeur d’iOS 14.5. Dans la phase actuelle, le masque est devenu un compagnon quotidien – ennuyeux que tous les iPhones actuels utilisent la reconnaissance faciale comme méthode de déverrouillage. Si le masque est porté, cela échoue et le code de l’iPhone doit être saisi à la place. Mais la première bêta développeur d’iOS 14.5 donne de l’espoir, du moins pour tous les propriétaires d’une Apple Watch: en cas d’échec de l’identification de Face ID, il prend le relais et déverrouille l’iPhone.

Le déverrouillage fonctionne de la même manière que sur le Mac

La condition préalable est que l’Apple Watch soit portée au poignet et protégée par un code. Si Face ID échoue, l’Apple Watch vibre et déverrouille l’iPhone. Quiconque possède un Mac et utilise son Apple Watch pour le déverrouiller connaît déjà la fonction. Pour que cela fonctionne, l’Apple Watch et l’iPhone doivent être très proches l’un de l’autre. La nouvelle option devrait également fonctionner pour Apple Pay, mais pas pour les achats dans l’App Store ou pour le remplissage automatique des mots de passe dans Safari.

iOS 14.5 apporte également une nouvelle option de protection des données

Dans le même temps, Apple présente la fonction de protection des données précédemment très discutée avec iOS 14.5. Cela permet aux utilisateurs de mieux décider si et quelles applications sont autorisées à collecter des données. Surtout, les entreprises qui vivent de la collecte de données sont bouleversées.