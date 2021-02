Avec différentes puissances et moteurs. Hyundai présente la révolutionnaire Ioniq 5

Anticipé par plusieurs teasers, le dernier modèle électrique de Hyundai, l’Ioniq 5, vient d’être officiellement présenté, confirmant les attentes créées: le design avant-gardiste annoncé par le concept 45, espace intérieur élevé, forte inclinaison technologique, en plus d’un système électrique de 800V qui vous permet de faire 100 km, avec seulement cinq minutes de charge. Arrivez plus tard dans l’année.

Arborant un look qui, comme le rappelle la marque sud-coréenne, fait référence au premier modèle de série de Hyundai, le Pony, de 1975, l’Ioniq 5 commence par lancer la nouvelle plate-forme pour véhicules électriques E-GMP, qui vous permet d’annoncer des mesures extérieures qui parcourir 4,336 mm de longueur, dont 3 000 mm entre les axes.

La largeur, en revanche, est fixée à 1,890 mm, tandis que la hauteur est limitée à 1,605 mm. Des mesures qui, cependant, aident Hyundai à s’assurer que cette nouvelle compacte électrique dispose de quotas d’habitabilité de véhicule de segment supérieur.

Cependant et avant même d’emménager dans l’habitacle, nous soulignons la présence, entre autres détails, des mêmes jantes emblématiques créées dans le concept, qui, selon Hyundai, sont, avec leurs 20 pouces, les plus grandes jamais installées dans un VE de la marque. Et celui qui comprend également l’éclairage LED rectangulaire non moins personnalisé à l’avant et à l’arrière, mais également des ports de chargement de batterie des deux côtés de la voiture, pour plus de commodité et de fonctionnalité.

Tout aussi marquant l’extérieur est le Ioniq 5 maintenant présenté, un capot en forme de coque qui, en plus d’être une nouveauté chez Hyundai, a été conçu pour être le plus large possible, afin de réduire toute possibilité d’existence de frises plus larges.

Intérieur: habitabilité Impressionant

Désormais, en passant à l’intérieur, le facteur le plus remarqué est, sans aucun doute, l’énorme habitabilité, garantie, dès le départ, par une plateforme garantissant un sol totalement plat, qui permet non seulement beaucoup plus d’espace pour les jambes, mais aussi et en ce cas, l’option, faite par les ingénieurs, pour une console coulissante (jusqu’à 140 mm) entre les sièges avant. Et cela, avec le tableau de bord également aux lignes droites, permet au conducteur, par exemple, de sortir aussi facilement par la porte sur le côté du cintre, que par la vôtre. D’autant que, rappelle le constructeur, tous les sièges coulissent vers l’avant et vers l’arrière, les sièges avant inclinables « à l’angle idéal, offrant une sensation de légèreté à l’occupant ».

D’autre part, avec beaucoup d’espace pour les passagers, ce qui contribue également au fait que les sièges avant sont environ 30 mm plus fins que d’habitude, ce SUV compact offre également un espace pour des charges de 531 litres, qu’il peut même atteindre. 1 600 litres, en rabattant la deuxième rangée de sièges.

Comme il s’agit d’un véritable EV, et non d’un modèle créé à l’origine avec un moteur à combustion, plus tard adapté à la technologie électrique, la Hyundai Ioniq 5 présentée aujourd’hui dispose également d’un espace à bagages sous le capot avant, dont la capacité dépend cependant du fait qu’il est une version à deux ou quatre roues motrices – dans le premier cas, ne dépasse pas 24 litres; dans le second, il atteint 57 l. Explication? Cela aura à voir avec le matériel supplémentaire sur lequel la version AWD doit s’appuyer.

Dans le chapitre technologique, bien sûr, nous mettons en évidence les deux écrans tactiles 12 ″ qui remplissent une grande partie du tableau de bord, l’un faisant office de tableau de bord, tandis que l’autre, servant de porte au système de contrôle. Cela étant, ce n’est pas la seule similitude que la nouvelle Hyundai EV a avec les modèles Mercedes-Benz, car, comme ceux-ci, le sud-coréen opte également pour la potence déjà très contestée dans la colonne de direction, pour servir de levier. pour sélectionner le sens de la marche. Ceci, sans parler de l’affichage tête haute avec la technologie de réalité augmentée.

N’oublie pas non plus la préoccupation environnementale, la Hyundai Ioniq 5 utilisant des matériaux recyclés, et en particulier des bouteilles en plastique, pour couvrir les zones de l’habitacle les plus exposées au toucher.

Quatre moteurs

Parmi les technologies existantes, apparaît également un panneau solaire optionnel qui, installé sur le toit, capte la lumière du soleil pour aider à recharger les batteries, augmentant ainsi l’autonomie. En plus d’assurer une autre luminosité à l’intérieur, puisqu’il est entièrement en verre, sans aucun autre élément physique.

Indépendamment de cette option, c’est la possibilité de choisir entre plusieurs moteurs, avec des capacités allant de 58 à 72,6 kWh, avec la version d’entrée ayant la plus petite batterie et un seul moteur électrique, monté sur l’essieu arrière, annonçant 170 chevaux et 350 Nm , plus une capacité d’accélération de 0 à 100 km / h en 8,5 secondes.

L’Ioniq 5 avec la même batterie et deux moteurs électriques, synonyme de transmission intégrale, la promesse d’une puissance combinée de 235 ch et 605 Nm de couple, avec le moteur arrière garantissant 163 ch et 350 Nm, tandis que l’avant en rajoute un autre 71 ch et 255 Nm. Ensemble, la garantie d’une accélération de 0 à 100 km / h en 6,1 secondes, alors que la vitesse maximale reste la même que dans toutes les autres versions: 185 km / h.

Dans la moitié supérieure de l’offre, deux versions, toutes deux équipées de la batterie la plus puissante de 72,6 kWh, avec l’Ioniq 5 avec un seul moteur (arrière), annonçant 217 ch, 315 Nm de couple, ainsi qu’une accélération de 0 à 100 km / h en 7,4 secondes, tandis qu’en version haut de gamme, une variante à deux moteurs et traction intégrale apparaît, offrant 302 ch de puissance (211 ch derrière + 95 ch à l’avant) et 605 ch Nm de couple (350 Nm + 255 Nm). Capacité d’accélération: 5,2 secondes à 0-100 km / h.

Non moins intéressant, c’est le fait que la Hyundai Ioniq 5 dispose, comme dans le cas, par exemple, de la Porsche Taycan, d’une capacité de charge des batteries de 800V, ce qui lui permet d’utiliser des puissances de charge allant jusqu’à 350 kWh. Solution qui vous permet de récupérer entre 10 et 80% de la capacité des batteries, en moins de 18 minutes, et que cinq minutes suffisent pour récupérer suffisamment d’énergie pour 100 km supplémentaires.

Dans le cas de la version à propulsion arrière uniquement et à la batterie plus grande, Hyundai annonce désormais une autonomie d’environ 480 kilomètres, avec une seule charge, déjà selon la norme WLTP.

Il convient également de mentionner le fait que la Hyundai Ioniq 5 est préparée pour les fonctions V2L, c’est-à-dire dans lesquelles le véhicule peut alimenter le réseau, dans ce cas, jusqu’à 3,6 kW, via une prise placée derrière les sièges arrière, ou un autre, installé à l’extérieur de la voiture. Fonctionnalité utilisable, même véhicule éteint.

Il arrivera cette année… avec plus de surprises

En conclusion, mentionnons seulement que, bien que pour l’instant sans prix connus, la Hyundai Ioniq 5 désormais présentée, devrait arriver sur les marchés plus tard cette année, avec neuf couleurs extérieures, dont cinq exclusives au modèle, et quatre environnements pour l’habitacle. .

Le concept Hyundai Prophecy

Cependant, ce ne sera que le premier modèle de la nouvelle famille de véhicules 100% électriques de Hyundai, et d’ici 2022, Ioniq 6, la version de série du concept Prophecy, devrait arriver.

Deux ans plus tard, plus précisément en 2024, un SUV plus gros arrivera, dont le nom commercial pourrait être Ioniq 7.

