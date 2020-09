Avec deux moteurs électriques. Jeep présente le Wrangler 4xe

Après Renegade et Compass, le Jeep Wrangler vient également de faire connaître sa version hybride rechargeable qui, comme les frères, prend la désignation 4xe. Synonyme de moteur thermique, associé à deux moteurs électriques, qui garantissent encore plus de couple qu’un diesel!

En assumant l’objectif ultime d’avoir une autonomie entièrement électrifiée, à l’horizon 2022, Jeep présente désormais le dernier élément de sa famille 4xe, c’est-à-dire animé par une solution de charge hybride en prise: le Wangler 4xe.

Sans renoncer au «certificat de qualité» qui est l’emblème «Trail Rated», synonyme d’aptitudes pour les tout-terrains les plus exigeants, le Jeep Wrangler 4xe utilise un quatre cylindres essence de 2,0 litres, combiné à deux moteurs électriques et une batterie lithium-ion de 400 V, 17 kWh, placée sous les sièges arrière. En tant que boîte de vitesses, une transmission automatique à huit rapports fournie par ZF.

Ensemble, les trois moteurs annoncent une puissance maximale de 380 ch et 637 Nm de couple, soit, et dans ce dernier cas, plus que les 600 Nm annoncés par le moteur EcoDiesel.

Trois modes de conduite …

Accompagnant le système de propulsion, trois modes de conduite – Hybride, Electrique et eSave – le premier à utiliser le moteur thermique pour soutenir les moteurs électriques, tandis que le second à n’utiliser que et uniquement la propulsion au moins jusqu’à ce que l’énergie des batteries atteigne un niveau critique. Que doit-il se passer après environ 40 kilomètres, moment où le moteur thermique commence à fonctionner.

Enfin, le mode eSave, conçu pour permettre au conducteur d’économiser l’énergie des batteries, pour une utilisation future. Jusque-là, il circulera en utilisant exclusivement le bloc de deux litres.

Faisant également partie du lot de technologies du Wrangler 4xe, le freinage régénératif intervient, agissant en fonction du type de traction adopté: avec quatre roues motrices entraînées, la récupération d’énergie se fait sur les quatre roues, et il y a aussi un mode de régénération maximale (Max Regen), dans lequel le système agit, même en l’absence d’accélération.

… Et trois niveaux d’équipement

Quels que soient les marchés, cette version PHEV sera proposée avec trois niveaux d’équipement – 4xe, Sahara 4xe et Rubicon 4xe -, les deux premiers garantissant la présence permanente de la transmission intégrale et l’action d’une boîte de transfert Selec-Trac à deux vitesses, en plus de la possibilité d’avoir un différentiel à glissement limité Trac-Loc.

Le Wrangler Rubicon 4xe, quant à lui, est livré de série avec le système Rock-Trac 4 × 4, le verrouillage électrique des essieux avant et arrière, un rapport de traction de 77,2: 1, la déconnexion électrique de la barre stabilisatrice, ainsi que plusieurs autres systèmes. En plus de l’emblème Trail Rated, il existe d’autres améliorations, telles que la protection métallique du moteur et du vilebrequin, des crochets de remorquage et une passabilité de l’eau jusqu’à 30 pouces, soit un peu plus de 76 cm.

En fait, Jeep tient à préciser que la version 4x ne perd rien aux autres, également en ce qui concerne les équipements optionnels. Par conséquent, il a pratiquement tout ce qui peut être intégré dans les versions avec moteurs à combustion.

En termes d’esthétique, de petits détails distinctifs, qui incluent des applications en bleu électrique, non seulement à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur d’une cabine qui, en termes de design, maintient les solutions présentées dans les autres versions.

Bien que présentant la dernière version de son modèle le plus performant pour les véhicules tout-terrain, Jeep n’a pas révélé les prix auxquels le Wrangler 4xe devrait arriver sur le marché. Bien que, en prenant comme exemple les différences de prix, dans Renegade et Compass, entre les versions avec moteur à combustion et PHEV, les consommateurs devraient s’attendre, également dans le Wrangler, à une différence marquée dans la valeur d’entrée de l’hybride rechargeable. .

Quant aux chiffres exacts, ils devraient être connus plus près du lancement sur le marché américain et européen.

