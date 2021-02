Avec détection de mouvement 3D: Video Doorbell Pro 2 présenté par Ring

Fin mars, la gamme Ring sera élargie pour inclure une autre caméra de sécurité domestique: la Video Doorbell Pro 2 sortira et, par rapport au modèle précédent, possède quelques innovations utiles dans ses bagages.

Entre autres, selon le fabricant Ring, la vision nocturne a été encore développée et est affichée en couleur sur la Video Doorbell Pro 2 et non plus uniquement via infrarouge et donc en noir et blanc. La technologie radar intégrée, qui est censée améliorer la détection de mouvement, est bien plus intéressante.

3D et radar pour plus de sécurité

Sur la propriété, les utilisateurs peuvent utiliser des marqueurs pour identifier les zones à surveiller. La technologie radar mesure la distance exacte à l’objet et commence l’enregistrement dès qu’un objet franchit la limite. L’utilisateur reçoit également une notification des mouvements.

La Video Doorbell Pro 2 de Ring dispose également d’une détection de mouvement 3D à bord. Cela devrait enregistrer la distance, la vitesse, la taille et la direction du mouvement de l’objet et l’afficher à vol d’oiseau. Peu importe les conditions météorologiques: selon le fabricant, la caméra fonctionne parfaitement dans toutes les conditions météorologiques.

Enregistrements corporels complets en HD

La section que la sonnette vidéo enregistre directement devant la porte d’entrée a également été agrandie. Si la mise au point sur d’autres modèles était de 150 degrés horizontalement et de 90 degrés verticalement, la Video Doorbell Pro 2 surplombe 150 degrés dans toutes les directions. Cela permet de garantir que l’enregistrement de la tête aux pieds est possible et que l’utilisateur peut, par exemple, mieux vérifier si les colis ont été laissés légalement. La vidéo est enregistrée en HD et 1536p.

« Alexa, bienvenue votre visite! »

Comme les autres caméras de Ring, le nouveau modèle est également compatible avec l’assistant vocal Alexa. À l’aide de routines, l’utilisateur peut même déterminer si et comment le visiteur doit être accueilli automatiquement à la porte. Si vous préférez le faire vous-même, vous pouvez utiliser la fonction d’interphone intégrée avec suppression du bruit.

La Video Doorbell Pro 2 de Ring sera disponible en magasin à partir du 31 mars et coûtera 249 euros, alimentation comprise. Cela inclut également une version d’essai de 30 jours pour Ring Protect, qui comprend des fonctionnalités de sécurité supplémentaires et peut ensuite être souscrite pour trois euros par mois.