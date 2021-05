Avec des vêtements ou des entraîneurs personnels: 10 tendances fitness

Les nouvelles tendances du fitness sont si diverses que chacun devrait trouver son propre bouffon. Du PHIIT au cyclisme soul, avec un tracker de fitness à votre bras ou un entraîneur personnel à vos côtés – ces dix tendances vous feront vraiment transpirer!

1. Technologie Wearables: faites de l’exercice avec des trackers de fitness & Co.





Trouvez leur chemin vers de plus en plus de poignets: trackers de fitness, montres de course GPS & Co.



Image: © Facebook / Suunto 2017



Les Wearables restent la plus grande tendance. Bien que la technologie sous-jacente soit encore jeune, le sport avec des trackers de fitness, des moniteurs de fréquence cardiaque, des dispositifs de suivi GPS, des montres intelligentes et d’autres gadgets portables a assuré une position de premier plan parmi les tendances du fitness depuis plusieurs années. Le sport se pratique donc avec Fitbit, Apple, Samsung, Garmin & Co. Cependant, nous ne portons plus uniquement la technologie intelligente au poignet. Les capteurs sont désormais également utilisés dans la semelle des chaussures de course ou cousus dans les vêtements. Les lunettes intelligentes peuvent projeter des cartes sans que les cyclistes aient à quitter la route des yeux.

2. Aide d’un professionnel: formation avec un entraîneur personnel





De plus en plus de gens veulent devenir entraîneur personnel – ou être formés par un.



Image: © Thinkstock / jacoblund 2017



Cependant, il y a certaines choses que les appareils portables ne sont généralement pas encore capables de faire: expliquer un exercice ou vérifier s’il est exécuté correctement. Au lieu de gadgets techniques, de nombreux amateurs de sport misent donc sur un entraînement personnel. Cela peut être très utile, en particulier pour les débutants ou ceux qui sont faibles et faibles. D’un autre côté, de plus en plus de gens veulent devenir des entraîneurs personnels. L’ensemble du système en profite. De plus en plus de cours et de programmes de formation forment des coachs dans des domaines de plus en plus spécialisés. En conséquence, le nombre de programmes de formation certifiés augmente – et, espérons-le, la qualité de la formation personnelle également.

3. Connaissez-vous déjà PHIIT?

L’entraînement HIIT, c’est-à-dire l’entraînement par intervalles à haute intensité ou l’entraînement par intervalles à haute intensité, est l’une des principales tendances de l’industrie du fitness depuis des années par l’ACSM, et cette année ne fait pas exception. Si les entraînements HIIT sont trop ennuyeux pour vous à long terme, vous pouvez tester le développement ultérieur de PHIIT. Les exercices de Pilates s’inscrivent dans l’entraînement par intervalles. Les exercices de force et de cardio courts mais intenses ont certainement le potentiel de combattre un ou deux rouleaux de graisse.

4. Crunning: le tueur de calories (un peu fou)





La base est la soi-disant exploration de l’ours, dans laquelle vous vous déplacez à quatre pattes.



Image: © Thinkstock / FluxFactory 2017



Le soi-disant crunning vient d’Australie et décrit un mélange de «ramper» et de «courir», c’est-à-dire «ramper et courir». Ce qui peut sembler vraiment fou en parcourant l’histoire du monde de cette façon est un tueur de calories par excellence. Vous pouvez l’essayer: mettez-vous dans la position de crawl de l’ours connue grâce à l’entraînement au poids corporel et partez! Le tout est meilleur au rythme du jogging. Et? Rien de plus ardu, non?

5. Restez populaire: entraînement efficace au poids corporel





L’entraînement au poids corporel est en fait très ancien, mais il n’est en plein essor dans les gymnases que depuis 2013.



Image: © Runtastic 2017



Exigences minimales, succès maximal: c’est l’une des raisons pour lesquelles l’entraînement au poids corporel sera toujours l’une des tendances du fitness. Le principe de l’entraînement uniquement avec votre propre poids corporel est tout sauf nouveau. Cependant, ce n’est qu’en 2013 qu’il s’est vraiment répandu dans les studios de fitness et les cours du monde entier. Depuis, des exercices tels que les pompes, les squats et les craquements sont devenus indispensables. La bonne chose: pour suivre cette tendance, vous n’avez pas besoin de plus d’un peu d’espace et de temps. Vous pouvez faire la plupart des exercices à tout moment, n’importe où.

6. Dans l’eau fraîche: entraînement dans et sous l’eau

Un élément dans lequel le poids corporel ne peut pas être utilisé à des fins d’entraînement est l’eau. Des règles complètement différentes s’appliquent ici que dans les airs. Au lieu de lutter contre votre poids corporel et de vous entraîner contre la résistance à l’eau. Et comment cela se transforme-t-il en une tendance fitness? Tout simplement: en déplaçant simplement d’autres sports tendance vers la piscine. Pendant ce temps, il n’y a pas que du jogging aquatique, mais aussi des cours de HIIT, de spinning ou de trampoline sous l’eau. Le vélo de piscine, par exemple, fait brûler vos cuisses même si vous êtes dans l’eau fraîche.

7. Namaste vu des airs: yoga flottant ou aérien

Du fond des faits à la plongée humide et joyeuse dans des sphères aérées: le yoga flottant ou aérien vous laissera littéralement décoller. Le sport tendance combine le yoga millénaire avec des éléments acrobatiques. Puisque les exercices ne sont pas exécutés au sol, mais accrochés à des tissus trapézoïdaux, le Yoga aérien est aussi un véritable entraînement de force. En plus de renforcer spécifiquement les différentes parties du corps, les serviettes vous invitent également à vous détendre et à méditer à la fin de l’entraînement. Pratiquement!

8. Faites quelque chose de bien pour vous-même avec l’entraînement des fascias





La tension et le durcissement des muscles peuvent être soulagés avec un rouleau de fascia.



Image: © photo alliance / dpa Themendienst 2017



L’étirement fonctionne en fait complètement sans aides. Ces dernières années, les soi-disant rouleaux de fascia ont connu un véritable boom. Cette tendance vous aide à soulager les tensions et le durcissement des muscles. Avec un entraînement ciblé des fascias, le tissu conjonctif qui entoure et protège les muscles et les organes est massé et détendu. Avec un rouleau de fascia, vous pouvez stimuler la circulation sanguine et favoriser la régénération après l’effort. Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire des exercices de renforcement avec le rouleau.

9. 80s rechargés: aérobic avec leggings et bandeau anti-transpiration

Oh là là, les années 80 sont de retour! L’aérobic n’a jamais disparu après avoir déclenché une vague de fitness dans les années 80. Ce n’est pas seulement la tendance sportive, mais aussi les vêtements connus depuis les années d’origine. Vous devriez donc vous habituer à l’idée de corps moulants, de leggings, de poignets et de bandeaux – ou choisir des cours dans lesquels tout le monde ne se promène pas comme Jane Fonda elle-même. Parce que le mélange de cardio training et de mouvements de danse chauds est et reste un entraînement efficace et amusant.

10. Soul Cycling & Co.: Transpirer au rythme des DJ chauds

Tout comme on n’aime pas transpirer seul, on écoute rarement avec enthousiasme quand on commence à gémir et à gémir avec l’effort. Alors, à quel point les cours de sport tels que Soul Cycling & Co. sont à la mode. Dans des clubs et des chaînes comme Urban Heroes, Ride Berlin ou le John Reed Fitness Music Club, le DJ transpire sur des rythmes chauds. Cela étouffe non seulement la respiration bruyante, mais vous pousse également à atteindre des performances optimales. N’écoutez pas votre moi le plus faible, mais les gros rythmes du DJ!