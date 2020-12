Avec des photos! Mini confirme John Cooper Works électrique

Un mois après l’apparition des rumeurs, confirmation: Mini prépare une version à moteur exclusivement électrique de sa version plus sportive, John Cooper Works. En principe, toujours pour cette décennie.

Une confirmation vient d’être faite, notamment des photos du futur modèle, bien qu’en camouflage, par Mini lui-même, qui, même sans révéler beaucoup de détails, suppose que «nous nous préparons à franchir la prochaine étape du développement de la Mini John Cooper Travaux électriques (JCW) ».

Cependant, malgré l’officialisation de cette décision, Mini assure également que cela ne signifie pas la fin des versions JCW à moteurs thermiques, qui, estime le constructeur, «continueront à jouer un rôle important» dans l’offre.

Quant au véhicule de développement présenté ici, sur les photos, il est bon de dire que, même le camouflage profond, cache une esthétique qui ne dédaigne en rien les attentes; au contraire, il suffit de regarder d’un peu plus près pour confirmer la présence, entre autres détails, d’un airelon arrière, essayant d’imiter le JCW GP. Et puis il y a une calandre entièrement fermée et l’absence de becs d’échappement, deux solutions «importées» de la Mini Electric également 100% électrique.

Malgré ce pari désormais assumé, la vérité est que Mini n’est pas le premier constructeur à fabriquer une électrique, une petite hot-hatch.

Auparavant, en mars 2017, Renault avait déjà présenté le Zoe E-Sport Concept, annonçant 462 ch et 640 Nm. Des valeurs que, très probablement, Mini voudra égaler, voire dépasser…

Soit dit en passant et à titre d’exemple, il suffit de rappeler la Mini Electric déjà en vente, annonçant 184 ch et 270 Nm, permettant une accélération de 0 à 100 km / h en 7,5 s, ainsi qu’une accélération maximale de 150 km / h.

Cependant, il est également important de noter que la Mini électrique ne dispose que d’un seul moteur et d’une batterie de 32,6 kWh, des composants qui lui permettent d’annoncer une autonomie de 234 km. Des caractéristiques que, certes, la Mini John Cooper Works électrique s’apprête à surpasser, à commencer par la puissance et le nombre de moteurs, ainsi que l’autonomie…

