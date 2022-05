Avec des photos inédites de Stranger Things, Millie Bobby Brown fait une demande aux fans

célébrités

La quatrième saison de choses étranges C’est déjà sur Netflix et Millie Bobby Brown n’a pas hésité à le fêter avec ses fans, mais elle a fait une demande. Regardez les photos et sachez ce qu’il a dit!

©NetflixStranger Things est déjà sur Netflix.

Vint le jour! Après des mois d’attente, la quatrième saison de choses étranges est maintenant disponible sur Netflix. La série est arrivée sur la plateforme avec tous ses épisodes du tome 1, générant une grande sensation et attente chez les fans. En effet, non seulement la quatrième édition sera divisée en deux parties, mais la première comprendra beaucoup plus de suspense, de drame, d’adrénaline et d’action dans le garçons hawkins.

Aussi, il y a le fait que la quatrième saison de choses étranges ramené le casting original. Parmi eux se trouvent Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo et de plus. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, la vérité est que pour ce nouveau lot d’épisodes les frères duffer Ils ont décidé d’ajouter de nouvelles personnalités. Bien sûr, pour le moment, on ne sait pas si les nouveaux personnages apparaîtront maintenant ou dans le tome 2 qui s’ouvre le 1er juillet.

Même ainsi, la réalité est que maintenant l’accent est mis sur les épisodes qui viennent de sortir. Les fans et les acteurs eux-mêmes étaient très heureux de la sortie et l’un d’eux est Millie Bobby Brown. L’interprète, qui donne vie à augmenter dans la série, il a exprimé sa joie à travers son compte Instagram où il compte des millions de followers. Mais, comme si cela ne suffisait pas, il a également fait part de son souhait à ses fans.

« Beaucoup de rires! Beaucoup de travail! Nous souhaitons que cela vous plaise», a écrit Bobby Brown sur son profil officiel. Cependant, ce qui a attiré l’attention de la publication, ce sont les photos qu’il a partagées. Parallèlement à cette phrase, l’artiste a ajouté une galerie d’images qui a fait sensation sur le réseau social du petit appareil photo car elles montrent des moments inédits dans les coulisses de la bande originale de Netflix.

On y voit les acteurs de la distribution originale partager différents moments dans les coulisses de ce qui semble être la quatrième saison. D’autre part, Millie apparaît également dans plus d’une photographie très souriante avec ses compagnons. Et, avec cela, l’actrice précise à nouveau qu’il existe une excellente relation entre eux au point qu’ils se considèrent déjà comme des frères.

