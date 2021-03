Avec des moteurs hybrides. Renault Arkana démarre sa commercialisation en Europe

Le SUV-Coupé Arkana de Renault débutera ce mois-ci en Europe et sera proposé uniquement avec des moteurs hybrides. Le premier SUV-Coupé de la marque française proposera également des systèmes d’assistance à la conduite avancés.

Renault commencera à commercialiser le SUV-Coupé Arkana en Europe ce mois-ci, environ deux ans après le lancement de ce modèle en Russie. La variante européenne de ce modèle utilise la plate-forme modulaire CMF-B, la même base que Captur et Clio, tandis que le modèle vendu en Russie est construit sur la plate-forme B0 + du Dacia Duster.

Le Renault Arkana «européen» bénéficie d’une structure optimisée et dispose de sièges repensés, de ceintures de sécurité avec prétensionneurs pyrotechniques et limiteurs d’effort, garantissant un soutien idéal aux occupants.

Renault est également ambassadeur de la technologie Fix4sure, qui assure une rétention optimale des occupants et évite l’effet de «plongée» (lorsque le corps de l’occupant a tendance à glisser sous la ceinture de sécurité).

Avec des lignes élancées et un profil unique et surélevé, le nouveau Renault Arkana est également un SUV familier, spacieux et confortable avec une habitabilité généreuse et une installation facile de sièges enfants à l’arrière.

Moteurs hybrides

Pour le marché européen, la Renault Arkana ne sera proposée qu’avec des moteurs électrifiés.

L’un des moteurs disponibles, à partir de l’été, sera le E-TECH 145, qui combine un moteur à essence de 1,6 litre et deux moteurs électriques – l’un de type HSG (High-Voltage Starter Generator) – et une boîte de vitesses multimode. sans embrayage.

Cette hélice développe une puissance de 140 ch et, selon Renault, permet de circuler 80% du temps en mode électrique en milieu urbain.

La marque française propose également des moteurs essence 1,3 litre avec des systèmes micro-hybrides 12V (TCe 140 et TCe 160), associés à une transmission à double embrayage, un alternateur-générateur et une batterie lithium-ion 12V, située sous le siège passager.

Aide à la conduite

En termes de systèmes d’assistance, Renault Arkana dispose de la dernière génération d’aides à la conduite, avec un accent sur l’ADAS (Advanced Driver Assistance System), l’assistance à la circulation sur autoroute et la circulation, la reconnaissance de la signalisation routière. Trafic, l’alerte de présence dans l’angle mort et l’avertissement de changer de voie avec assistance pour la maintenance dans le même, une solution qui garantit une conduite plus sereine et sûre.

L’assistance au freinage d’urgence automatique, qui agit, par exemple, en présence de piétons ou de cyclistes, alerte le conducteur de situations potentiellement dangereuses et peut déclencher la procédure de freinage si le conducteur ne réagit pas à temps.

Un autre vecteur important de sécurité est l’augmentation de la vision et de la visibilité, garantie par la caméra 360º, par les phares à LED proposés de série, par le capteur de lumière qui active automatiquement les phares et par la vue arrière électrochromique intérieure qui évite l’éblouissement.

La Renault Arkana destinée au marché européen sera fabriquée à Busan, en Corée du Sud, où le Samsung XM3 est également produit.

