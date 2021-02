Avec des miroirs numériques. Lexus ES 300h renforcée avec les versions Special Edition et Luxury

Lexus a renforcé l’offre ES 300h avec les versions Special Edition et Luxury, cette dernière comprenant des appareils photo numériques de série, remplaçant les rétroviseurs extérieurs traditionnels. Les prix sont déjà connus.

La Lexus ES 300h a reçu deux renforcements importants pour augmenter la compétitivité et la différenciation de cette berline exécutive à technologie hybride: les versions Special Edition et Luxury.

Introduite en février sur le marché national, la version Special Edition offre un niveau d’équipement plus complet, qui comprend un système multimédia avec un écran 12 pouces, une connectivité et une intégration smartphone via Apple CarPlay ou Android Auto, un chargeur de smartphone sans fil, un volant et Sièges en cuir Tahara et jantes en alliage de 18 pouces.

La Lexus ES 300h est équipée d’un moteur essence de 2,5 litres et d’un système hybride qui développe une puissance combinée de 218 ch, vous permettant d’accélérer de 0 à 100 km / h en 8,9 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 180 km / h.

Selon Lexus, le moteur hybride associé à une transmission automatique de type variation continue offre une expérience de conduite exceptionnelle, marquée par la tranquillité et la douceur.

En plus du confort et de la dynamique, le moteur hybride offre également une faible consommation et des émissions avec un impact environnemental moindre.

Version de luxe

La Lexus ES 300h dispose désormais de la nouvelle version Luxury, équipée d’appareils photo numériques pour remplacer les rétroviseurs habituels. Lancée par la marque japonaise dans un modèle de série au Japon en 2018, cette technologie a été lancée en Europe avant le Salon de l’automobile de Genève 2020.

Les appareils photo numériques compacts haute résolution transmettent les images en temps réel aux écrans à l’intérieur du véhicule.

Le système est protégé contre la pluie, la neige et la saleté, fournissant des images d’une grande clarté dans toutes les conditions atmosphériques, renforçant la sécurité avec une vision agrandie automatique, lorsque le conducteur utilise les indicateurs de direction, en marche arrière ou lorsque le conducteur le souhaite, éliminant ainsi l’angle mort . Cet équipement a commencé à intégrer l’équipement standard de la version Luxe de la Lexus ES 300h.

En termes de prix, la Lexus ES 300h Special Edition est proposée à 62 900 euros, tandis que la version Luxe est disponible à partir de 76 500 euros.

