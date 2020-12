Avec des films en streaming illégaux, vous risquez 10 ans de prison: voici où

Parmi de nombreuses mesures approuvé par le Congrès des États-Unis inclus dans le paquet colossal d’aide aux familles et aux entreprises touchées par Covid-19 et ses conséquences, il existe un ensemble de règles qui n’a apparemment pas grand-chose à voir avec la pandémie mondiale: des sanctions plus lourdes pour ceux qui fournit des films en streaming, des séries télévisées et d’autres contenus vidéo illégaux. Les propositions intensifieront la lutte contre le piratage en ligne et menaceront jusqu’à 10 ans de prison pour tous ceux qui transmettent du contenu protégé par le droit d’auteur en format streaming pour d’autres utilisateurs.

La nouvelle a été initialement rapportée par The Hollywood Reporter, rapportant que la diffusion illégale de contenu en ligne sera un crime grave en vertu de la nouvelle règle. Le lien avec la pandémie a été expliqué par le rédacteur de la loi, le sénateur républicain Tom Thillis, soulignant comment la distanciation sociale a augmenté la demande de contenu en ligne et comment l’industrie du divertissement a commencé à perdre plus d’argent en proportion. conséquence de la perte de revenus déduits des activités de streaming illicites. La règle qui menace ceux qui la transgressent de prison il ne s’adresse pas aux téléspectateurs, mais à des sujets qui transmettre du contenu protégé dans le but d’obtenir un avantage économique.

Les critiques de la mesure ne se sont pas fait attendre, car cette dernière pouvait également viser des catégories de personnes telles que banderole. Les artistes et les créateurs de contenu actif sur des sites tels que Twitch et YouTube peuvent en effet inclure du contenu de musique de fond protégé par le droit d’auteur dans les émissions en ligne pour leurs abonnés, et peuvent même le faire par inadvertance. Selon certaines interprétations de la disposition, des violations de ce type risqueraient de faire de ces sujets des criminels passibles d’emprisonnement; pour cela et pour d’autres raisons – c’est le résumé des critiques adressées en ligne – de telles règles ils auraient dû être discutés séparément et de ne pas inclure dans une loi cruciale pour la reprise de l’économie américaine.