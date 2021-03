Avec des changements visuels importants. La nouvelle Honda Civic débarque en Chine

Kanger Résistance SOCC - Pack de 5 - Kangertech

Nouvelle Résistance MT32 - SOCC composée de Coton Japonais pour une meilleure saveur et production de vapeur plus importante. Compatible avec ProTank 2, Mini ProTank 2, Mini ProTank, Unitank,Mini Unitank, eVod BCC. Changement de résistance Kanger ProTank :Dévissez la partie inférieure (qui comprend la base et