Avec de nouvelles photos d’espionnage. Mercedes EQS montre des lignes avec des débuts déjà à l’horizon

Avec des rivaux Tesla Model S, Porsche Taycan et Audi e-tron GT déjà installés, ou cherchant à s’installer sur le marché, Mercedes-Benz répond avec quelques images, avec moins de camouflage, de sa future berline exécutive 100% électrique, EQS. Un signe que le moment de la présentation se rapproche de plus en plus …

La divulgation de ces nouvelles images, dans lesquelles la future Mercedes-Benz EQS n’apparaît qu’avec un camouflage à l’avant et à l’arrière, passe par le britannique Autocar. Qui, par ailleurs, a déjà eu accès à l’intérieur du modèle, confirmant, d’emblée, qu’il devrait maintenir non seulement le tableau de bord 100% numérique de 12,3 ″, mais aussi l’écran central de 11, 9 ″, de la nouvelle Classe S.

Cependant, Mercedes a également confirmé que l’EQS devrait avoir une autonomie de plus de 700 kilomètres, c’est-à-dire plus que toutes les versions de base des rivales Model S, Taycan ou e-tron GT.

Une unité de développement Mercedes-Benz EQS, plus camouflée sur le toit

Soit dit en passant et selon le PDG de Daimler Ola Källenius, le premier cadre 100% électrique de la marque de la star va également réparer «un nouveau toit» en termes de luxe, de confort et de sécurité.

Le modèle est annoncé par Mercedes lui-même comme une proposition dont les dimensions seront très similaires à celles de la CLS actuelle, avec l’esthétique qui s’inspirera du concept EQS Vision dévoilé au salon de Francfort 2019.

Avec son arrivée sur le marché, le Mercedes EQS rejoindra le SUV moyen EQC et le SUV compact EQA, dans la gamme de la sous-marque électrique EQ. Lequel. d’ici 2022, il devrait compter au total six modèles 100% électriques.

Prototype Mercedes-Benz EQS

Cependant, contrairement à ce qui se passe avec l’EQC, qui repose sur les mêmes fondamentaux que le GLC avec moteurs à combustion, l’EQS sera le premier modèle EQ à bénéficier de la nouvelle architecture électrique modulaire (MEA) développée par Mercedes. Et cela, entre autres particularités, présente non seulement une utilisation intensive de l’aluminium, mais aussi une structure de plancher lisse.

En termes de proportions, la berline électrique allemande se distingue, par rapport à la Classe S, par un capot avant plus court, en plus d’un pare-brise plus long et horizontal. Puisque, du fait non seulement d’une base plate, mais aussi d’un empattement de près de trois mètres, ainsi que d’une petite intrusion de la part de composants tels que la boîte de vitesses ou un tunnel de transmission, l’EQS promet, désormais , une habitabilité large et excellente; encore plus grand que dans le produit phare de la Classe S.

