Avec de l’argent à investir? La Rare Ferrari 599 GTZ Nibbio Spyder est mise aux enchères!

Une rare Ferrari 599 GTZ Nibbio Spyder, conçue par la maison italienne Zagato, est sur le point d’être mise aux enchères ce samedi 13 février. Donc, si c’est une rareté que l’on cherche depuis longtemps, cela pourrait être l’opportunité que vous ne voudrez pas manquer – il suffit, seulement, que vous disposiez de quelque chose comme 1,6 million d’euros!

Comme d’autres modèles Ferrari qui ont fini par être au centre du célèbre entraîneur italien Zagato, cette Ferrari est née avec les mêmes formes que toutes les autres 599 GTB. C’est son propriétaire qui a fini par se rendre au bureau d’études fondé par Ugo Zagato, pour changer ses formes et son contenu.

Acceptez le défi, Zagato a opéré une relooking dans le modèle et cela, suivant l’excellent retour d’information reçu, a fini par être appliqué à quatre autres unités. Le véhicule dont nous parlons ici et qui est maintenant mis aux enchères est précisément l’une de ces seules super voitures de sport, dont la dernière n’a été achevée qu’en 2020.

Proposant cette transformation, à la fois dans les variantes Coupé et Spyder, Zagato a doté la désormais Ferrari 599 GTZ Nibbio Spyder by Zagato d’une nouvelle calandre plus grande, en plus de nouvelles optiques, avec la transformation à ne pas négliger, ni le profil , comme l’arrière. Deux plans qui, au final, ont peu ou pas de similitudes, par rapport à ceux qui sont les lignes d’origine de la 599 GTB.

Arborant un bel extérieur gris, combiné avec des jantes métallisées et des étriers de frein rouges, cette unité comprend également des revêtements en cuir noir, des manomètres jaunes et un volant en fibre de carbone avec des lumières LED dans l’habitacle, pour marquer le flux de trésorerie.

Selon RM Sotheby’s, la célèbre maison de vente aux enchères chargée de trouver un nouveau propriétaire pour cette 599 GTZ Nibbio Spyder, l’unité en question a été achetée neuve directement chez le concessionnaire Modena Cars en Suisse. De là, les formes originales ont été parcourues pendant les 20 100 premiers kilomètres.

Une fois la transformation terminée, le modèle n’a parcouru que 400 kilomètres supplémentaires.

Intéressé? Il est encore temps de faire une offre! Ceci, bien sûr, pour autant qu’elle dispose entre 1,4 et 1,6 million d’euros, des valeurs que le commissaire-priseur estime que cette rare Ferrari 599 GTZ Nibbio Spyder by Zagato pourrait atteindre…

